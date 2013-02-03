بیمه های ساختمانی مورد اعتراض شهروندان شیرازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: شورای شهر به مناسبت دهه فجر تخفیف در عوارض ساختمانی را در شرایط گرانی مصالح و بالا رفتن هزینه اجرای پروژه های شهرداری مصوب و اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: انتظار تخفیف از طرف شرکت بیمه تامین اجتماعی نیز می رفت اما تغییری در افزایش های صورت گرفته ایجاد نکرده و مبلغ دریافتی مورد اعتراض است.

کاهش 38 درصد تلفات در حمل و نقل

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز بیان داشت: آمار تلفات جانی نسبت به سال گذشته کاهش داشته و آموزش های کنترل ایمنی و سختگیری های اعمال شده در کارگاهای ساختمانی در مورد اجرای نکات ایمنی به کاهش خسارات کمک کرده است.

حق نگرعنوان کرد: در بخش حمل و نقل نسبت به سال گذشته میزان تلفات حدود 38 درصد کاهش یافته که معادل با 49 نفر کشته کمتر از سال قبل است.

این عضو شورای اسلامی شهرشیراز افزود: این تعداد کاهش جان باختگان در حوادث ترافیکی شیرازخسارتی حدود 49 میلیارد ریال به سازمان‌های بیمه‌گر وارد می‌کرد که اکنون صرفه‌جویی شده است.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه برای کمک به مسائل ترافیکی

وی یادآورشد: شرکت‌های بیمه می‌توانند50 درصد از سودی که از کاهش حوادث می‌برند را در خدمت به شهروندان و کمک به مسائل ترافیکی شهری هزینه کنند.

حق نگر با اشاره به ضرورت برگزاری همایش پیرامون الگوی مناسب معماری برای شیراز گفت: با توجه به خواسته امام جمعه شیراز نسبت به تغییر و تحول در الگوی معماری و سیمای شهر و نزدیکی معماری و مبلمان شهری با روح مذهب و تدین در شهر احمدبن موسی (ع) باید برنامه ریزی مناسب شود.