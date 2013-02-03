پیروزی پیشگامان پس از 6 باخت متوالی/ پیکان برد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیستم (نهم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه تیم پیشگامان کویر یزد در دیدار خانگی برابر شهرداری تبریز به برتری دست یافت. این بازی با نتیجه 3 بر یک به پایان رسید اما نکته جالب این بود که در هر سه گیمی که با برتری یزدی‌ها همراه بود، نتیجه 25 بر 15 رقم خورد.

این نخستین پیروزی پیشگامان کویر یزد بود که با هدایت ابراهیم وادی و پس از 6 هفته شکست متوالی به دست آمد. یزدی‌ها که تا پیش از دیدارهای این هفته در هفتم جدول رده‌بندی قرار داشتند با کسب این پیروزی و به دست آوردن سه امتیاز کامل، برای صعود امیدوارتر شدند هرچند حضور آنها در مرحله پلی‌آف به نتیجه دو دیدار باقی مانده و همچنین عملکرد دیگر تیم‌ها هم بستگی دارد.

در دیگر دیدار این هفته از مسابقات تیم پیکان در خانه والیبال تهران موفق به شکست هم شهری خود نوین کشاورز شد. خودروسازان با کسب این پیروزی صدرنشینی خود را تثبیت کردند و امیدوارتر شدند نسبت به اینکه بتوانند به عنوان قهرمان مرحله دوره‌ای راهی پلی‌آف شوند. نتیجه کامل این دو دیدار به شرح زیر است:

* پیشگامان کویر یزد 3 - شهرداری تبریز یک

(25 بر 15)، (25 بر 15)، (21 بر 25)، (25 بر 15)

* پیکان تهران 3 - نوین کشاورز یک

(25 بر 23)، (27 بر 25)، (22 بر 25)، (25 بر 20)

هفته بیستم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری می شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* شهرداری ارومیه - متین ورامین

* میزان خراسان - سایپا البرز

* جواهری گنبد - کاله مازندران

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - باریج اسانس کاشان