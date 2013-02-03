اعطای جایزه پیامبر اعظم به دانشمندان برجسته فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری امروز یکشنبه با بیان اینکه جایزه فناوری پیامبر اعظم، اعطای جایزه به دانشمندان برجسته در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری است، افزود: آیین نامه این جایزه تدوین و در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و به تصویب رسید.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: این آیین نامه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.



وی اعطای این جایزه را 2 سالانه دانست و ادامه داد: این جایزه از سوی رئیس جمهور به دانشمندانی که در حوزه‌های مختلف علمی سرآمد باشند، اعطا خواهد شد.



سلطانخواه با بیان اینکه این جایزه دارای شورای سیاستگذاری مرکب از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و علمی داخلی و بین المللی هستند، خاطر نشان کرد: این جایزه همچنین دارای کمیته داوری است که افراد منتخب را کاندید و در این کمیته ارزیابی می‌شوند.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعطای اولین دوره این جایزه در هفته وحدت سال 92 خبر داد و اضافه کرد: این جایزه به دانشمندان برجسته در 3 حوزه فناوری اعطا می‌شود.



وی یادآور شد: حوزه‌های فناوری از سوی شورای سیاستگذاری اعلام خواهد شد.