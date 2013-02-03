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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

صابری:

یاد شش شهید انقلابی مسجد شهیدان گچساران فراموش شدنی نیست

یاد شش شهید انقلابی مسجد شهیدان گچساران فراموش شدنی نیست

گچساران-خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: یاد و خاطره شش شهید دوران انقلاب در مسجد شهیدان گچساران هیچگاه از یادها نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری در مراسم گرامیداشت شهدای دوران انقلاب در مسجد شهیدان گچساران اظهار داشت: امام خمینی (ره) به عنوان یک انسان شجاع و یک عالم با تقوا فرهنگ ایثار و مقاومت را درمیان مسلمانان تجلی بخشید.

وی با بیان اینکه ترس آمریکا و کشورهای استکباری از شجاعت حضرت امام خمینی (ره) بود، افزود: در دوران انقلاب با یک پیام حضرت امام خمینی (ره) میلیون ها نفر در سراسر کشور به خیابان ها می آمدند.

صابری افزود: امام خمینی (ره) نقش مردم در پیروزی انقلاب را به خوبی می دانست و به همین سبب پس از بازگشت به ایران ابتدا به دانشگاه تهران و سپس به گلزار شهدا رفت تا قدرشناس مردمی باشد که مخلصانه در راه اسلام و انقلاب فداکاری کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به قیام 15 خرداد 1342 و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) در آن زمان، افزود: موتور متحرک انقلاب اسلامی از همان زمان شتاب بیشتری گرفت.

وی اظهارداشت: در جنگ تحمیلی ، 33 کشور علیه ایران حضور داشتند و این موضوع حتی از سربازانی که رزمندگان اسلام به اسارت گرفته بودند، کاملا مشهود بود.

اقتدار ایرانی اسلامی مدیون خون شهدا و نعمت ولایت فقیه است

صابری وجود یک هزار و 800 شهید در استان کهگیلویه وبویراحمد را یک نعمت بزرگ برای این استان عنوان کرد وافزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد در تمام صحنه های انقلاب نقشی برجسته داشته اند.

استاندار بیان داشت: قدرشناسی خون شهدا وظیفه امروز نسل جوان است و آگاهی بخشی نسبت به فداکاریهای شهدا در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی وظیفه مسئولان و متدینین و اساتید است.

وی تصریح کرد: امروز اقتدار و عظمت کشور ایران مدیون خون شهدا و وجود نعمت ولایت فقیه است.

صابری اظهارداشت: بیداری اسلامی بوجود آمده در منطقه برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و بسیاری از کشورهای جهان از سیاست استقلال ایران الگو برداری کرده اند.

استاندار استان با بیان اینکه امروز کشور ایران یک کشور قدرتمند از لحاظ  سیاسی،اجتماعی و علمی است، تصریح کرد: همین قدرت ایران کشورهای مستکبر جهان را نسبت به مسائل علمی و انرژی هسته ای کشور حساس تر کرده است.

صابری افزود: وظیفه مسئولان دستگاه های اجرایی این است که قدرشناس فداکاریهای ملت ایران باشند و در جهت رفع مشکلات آنها گام های موثری برداشته و رضایتمندی مردم را تامین کنند.

کد مطلب 1807231

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