یاد شش شهید انقلابی مسجد شهیدان گچساران فراموش شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری در مراسم گرامیداشت شهدای دوران انقلاب در مسجد شهیدان گچساران اظهار داشت: امام خمینی (ره) به عنوان یک انسان شجاع و یک عالم با تقوا فرهنگ ایثار و مقاومت را درمیان مسلمانان تجلی بخشید.

وی با بیان اینکه ترس آمریکا و کشورهای استکباری از شجاعت حضرت امام خمینی (ره) بود، افزود: در دوران انقلاب با یک پیام حضرت امام خمینی (ره) میلیون ها نفر در سراسر کشور به خیابان ها می آمدند.

صابری افزود: امام خمینی (ره) نقش مردم در پیروزی انقلاب را به خوبی می دانست و به همین سبب پس از بازگشت به ایران ابتدا به دانشگاه تهران و سپس به گلزار شهدا رفت تا قدرشناس مردمی باشد که مخلصانه در راه اسلام و انقلاب فداکاری کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به قیام 15 خرداد 1342 و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) در آن زمان، افزود: موتور متحرک انقلاب اسلامی از همان زمان شتاب بیشتری گرفت.

وی اظهارداشت: در جنگ تحمیلی ، 33 کشور علیه ایران حضور داشتند و این موضوع حتی از سربازانی که رزمندگان اسلام به اسارت گرفته بودند، کاملا مشهود بود.

اقتدار ایرانی اسلامی مدیون خون شهدا و نعمت ولایت فقیه است

صابری وجود یک هزار و 800 شهید در استان کهگیلویه وبویراحمد را یک نعمت بزرگ برای این استان عنوان کرد وافزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد در تمام صحنه های انقلاب نقشی برجسته داشته اند.

استاندار بیان داشت: قدرشناسی خون شهدا وظیفه امروز نسل جوان است و آگاهی بخشی نسبت به فداکاریهای شهدا در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی وظیفه مسئولان و متدینین و اساتید است.

وی تصریح کرد: امروز اقتدار و عظمت کشور ایران مدیون خون شهدا و وجود نعمت ولایت فقیه است.

صابری اظهارداشت: بیداری اسلامی بوجود آمده در منطقه برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و بسیاری از کشورهای جهان از سیاست استقلال ایران الگو برداری کرده اند.

استاندار استان با بیان اینکه امروز کشور ایران یک کشور قدرتمند از لحاظ سیاسی،اجتماعی و علمی است، تصریح کرد: همین قدرت ایران کشورهای مستکبر جهان را نسبت به مسائل علمی و انرژی هسته ای کشور حساس تر کرده است.

صابری افزود: وظیفه مسئولان دستگاه های اجرایی این است که قدرشناس فداکاریهای ملت ایران باشند و در جهت رفع مشکلات آنها گام های موثری برداشته و رضایتمندی مردم را تامین کنند.