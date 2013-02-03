سرپرست جدید معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان فغان به عنوان سرپرست معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان رضوی منصوب شد.

حجت الاسلام علی نهاوندی، مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی در حکم انتصاب افزود: انجام وظیفه در راستای تحقق اهداف چهارگانه دین، اخلاق، امید و آگاهی و انطباق با سند افق رسانه در حوزه بسیار مهم اطلاع رسانی و اطلاعات و اخبار استان را خواستار شد.

در این حکم همچنین از تلاش های موسی خادم معاون قبلی اطلاعات و اخبار مرکز در این مسئولیت حساس تشکر و قدردانی شده است.



30 امامزاده در خراسان رضوی زیرپوشش طرح حفاظت قرار گرفت

مدیر حراست اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی گفت: 30 امامزاده و بقعه متبرکه در شهرستانهای این استان زیر پوشش طرح حفاظت قرار گرفته است.



محمد علی سعیدی اظهار کرد: امامزاده ها و بقاع متبرکه درشهرستانهای کاشمر، مشهد، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار و نیشابور زیر پوشش این طرح قرار دارند.



مدیر حراست اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: در اجرای این طرح امامزاده ها در بقاع متبرکه در مقابل سرقت های احتمالی، مشکلات ومعضلات امنیتی ومزاحمت های احتمالی افراد شرور مجهز می شوند.



سعیدی گفت: هم اینک امامزاده میامی، بقعه خواجه اباصلت، امامزاده های عابد کاخک گناباد و یاسر و ناصر طرقبه به سامانه های حفاظتی مجهز شدند.



وی افزود: در راستای این به زودی طرح خادمان بقاع و امامزاده ها به لباس متحدالشکل، کارت شناسایی و وسایل دفاع شخصی مجهز می شوند.



مدیر حراست اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی گفت: حفاظت از بقاع، تأمین و آرامش و امنیت بقاع و مقابله با هرگونه اقدامی که نظم و امنیت بقاع را بر هم زنند از اهداف طرح مذکور است.



برگزاری همایش بازسازی عتبات عالیات در مجمع امور صنفی مشهد



همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر و هفته وحدت، همایشی با محوریت بازسازی عتبات عالیات در ساختمان مجامع امور صنفی مشهد برگزار شد.

جعفر معماریان، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد در حاشیه این همایش در خصوص نقش مؤثر اصناف در تشکیل انقلاب اسلامی اظهار کرد: اصناف از ابتدای انقلاب همواره ایثارگرانه در حمایت از ولایت انجام وظیفه کرده اند و در شرایط فعلی نیز باید به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور در خدمت مردم باشند.



رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ بازسازی عتبات عالیات افزود: اصناف به عنوان مردمی ترین عضو فعالان اقتصادی جامعه، مسئولیت تامین بخشی از مبلغ مورد نیاز جهت بازسازی بارگاه امام موسی کاظم (ع) در سامرا و حرمین کاظمین را برعهده گرفته که خوشبختانه اعضای تحت پوشش اتحادیه های ذیربط همکاری صمیمانه ای را در این زمینه داشتند.



معماریان افزود: خانواده اصناف خراسان رضوی علاوه بر اهدای مبالغ نقدی، با حضور در اماکن مورد بازسازی آمادگی همه جانبه خود را جهت همکاری با این ستاد اعلام کرده اند.