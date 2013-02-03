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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۸

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سرپرست جدید معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان رضوی معرفی شد

سرپرست جدید معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان رضوی معرفی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معرفی سرپرست جدید معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان رضوی، 30 امامزاده در خراسان رضوی زیرپوشش طرح حفاظت قرار گرفت و ... از عناوین اخبار خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان فغان به عنوان سرپرست معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان رضوی منصوب شد.

حجت الاسلام علی نهاوندی، مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی در حکم انتصاب افزود: انجام وظیفه در راستای تحقق اهداف چهارگانه دین، اخلاق، امید و آگاهی و انطباق  با سند افق رسانه در حوزه بسیار مهم اطلاع رسانی و اطلاعات و اخبار استان را خواستار شد.

در این حکم همچنین از تلاش های موسی خادم معاون قبلی اطلاعات و اخبار مرکز در این مسئولیت حساس تشکر و قدردانی شده است.

30 امامزاده در خراسان رضوی زیرپوشش طرح حفاظت قرار گرفت

مدیر حراست اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی گفت: 30 امامزاده و بقعه متبرکه در شهرستانهای این استان زیر پوشش طرح حفاظت قرار گرفته است.

محمد علی سعیدی اظهار کرد: امامزاده ها و بقاع متبرکه درشهرستانهای  کاشمر، مشهد، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار و نیشابور زیر پوشش این طرح قرار دارند.

مدیر حراست اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: در اجرای این طرح امامزاده ها در بقاع متبرکه در مقابل سرقت های احتمالی، مشکلات ومعضلات امنیتی ومزاحمت های احتمالی افراد شرور مجهز می شوند.

سعیدی گفت: هم اینک امامزاده میامی، بقعه خواجه اباصلت، امامزاده های عابد کاخک گناباد و یاسر و ناصر طرقبه به سامانه های حفاظتی مجهز شدند.

وی افزود: در راستای این به زودی طرح خادمان بقاع و امامزاده ها به لباس متحدالشکل، کارت شناسایی و وسایل دفاع شخصی مجهز می شوند.

مدیر حراست اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی گفت: حفاظت از بقاع، تأمین و آرامش و امنیت بقاع و مقابله با هرگونه اقدامی که نظم و امنیت بقاع را بر هم زنند از اهداف طرح مذکور است.
                                                                    
برگزاری همایش بازسازی عتبات عالیات در مجمع امور صنفی مشهد

همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر و هفته وحدت، همایشی با محوریت بازسازی عتبات عالیات در ساختمان مجامع امور صنفی مشهد برگزار شد.

جعفر معماریان، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد در حاشیه این همایش در خصوص نقش مؤثر اصناف در تشکیل انقلاب اسلامی اظهار کرد: اصناف از ابتدای انقلاب همواره ایثارگرانه در حمایت از ولایت انجام وظیفه کرده اند و در شرایط فعلی نیز باید به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور در خدمت مردم باشند.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ بازسازی عتبات عالیات افزود: اصناف به عنوان مردمی ترین عضو فعالان اقتصادی جامعه، مسئولیت تامین بخشی از مبلغ مورد نیاز جهت بازسازی بارگاه امام موسی کاظم (ع) در سامرا و حرمین کاظمین را برعهده گرفته که خوشبختانه اعضای تحت پوشش اتحادیه های ذیربط همکاری صمیمانه ای را در این زمینه داشتند.

معماریان افزود: خانواده اصناف خراسان رضوی علاوه بر اهدای مبالغ نقدی، با حضور در اماکن مورد بازسازی آمادگی همه جانبه خود را جهت همکاری با این ستاد اعلام کرده اند.

کد مطلب 1807232

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