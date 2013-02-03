ظرفیت ذخیره سازی بیش از یک میلیون تن گندم در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از طرح های سیلوسازی این شرکت افزود: در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی گندم استان یک میلوین و 134 هز ار تن است که از این میزان 257 هزار تن در بخش دولتی و 877 هزار تن در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود : تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در استان گلستان تنها میزان 32 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی گندم در دو سیلوی بتنی گرگان و گنبد وجود داشت که با همت همه جانبه صورت گرفته مسئولان امر در صنعت سیلو سازی تا سال 84 یک سیلوی بتنی به ظرفیت 50 هزار تن و چهار انبار مکانیزه به ظرفیت یکصد هزار تن در استان گلستان به دست توانمند متخصصان کشورمان در اقصی نقاط استان ساخته و در خدمت صنعت ذخیره سازی گندم قرار گرفت.



وی اظهار داشت: استان گلستان همواره جزو رده های نخست تولید گندم کیفی کشور بوده است ، برحسب نیاز استان مراکز ذخیره سازی استاندارد ایجاد گردیده ، به خصوص طی فعالیت دولت های نهم ودهم رشد قابل توجهی را در زمینه احداث فضاهای استاندارد ذخیره سازی گندم در استان شاهد بوده ایم.



جشن انقلاب فرصتی برای بیان خدمات نظام اسلامی است



استاندار گلستان گفت : جشن انقلاب فرصتی برای بیان خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت 34 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.



جواد قناعت با تشریح خدامات دولت نهم و دهم و انجام هزاران کار عمرانی و اقتصادی و .... افزود : مسکن مهر یکی از موفق ترین اقدامات شجاعانه دولت بود که رضایت و خشنودی مردم را فرهم کرده است.



وی از موفقیت های هوا و فضای کشورمان نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد : با توجه به انحصاری بودن فن آوری هوا و فضا در میان چند کشور ، تنها جمهوری اسلامی است که نوانست در رقابت با کشورهای انحصارطلب موفقیت های چشم گیری داشته باشد.

بازدید نمایندگان مجلس از توانمندی های شرکت غله گلستان



در راستای تبیین شرح فعالیت ها و توانمندی های شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه های خرید ، ذخیره سازی واردات و صادرات انواع غلات به ویژه گندم ، نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی از توانمندی ها و قابلیت های شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان بازدید به عمل آوردند.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی از سیلوی فلزی 30 هزار تنی و تعدادی از کارخانجات آردسازی این شهرستان با بیان مطالب فوق گفت : شرکت بازرگانی دولتی ایران در کشور دارای سابقه ای مثبت و بسیار روشن در امور مختلف اقتصادی از قبیل خرید تضمینی گندم و برنج مازاد بر نیاز کشاورزان ، ذخیره سازی انواع غلات به ویژه گندم و برنج در نقاط مختلف کشور ، صادرات و واردات گندم و آرد در پروسه های مختلف زمانی و متناسب با نیاز کشور ، ایجاد تعادل و تنظیم بازار بر اساس دستورالعمل های وزارت صنعت معدن و تجارت است.

وی افزود : شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه ، نمایندگان شرکت بازرگانی دولتی ایران در سراسر کشور هستند که تمامی فعالیت های ذکر شده در استان ها را متناسب با توانمندی و قابلیت های آن منطقه انجام می دهند.



مسابقات ورزشی دارت

به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، یک دوره مسابقه ورزشی دارت ویژه خواهران و برادران شاغل در محل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان برگزار شد.



این مسابقه با همکاری هیئت انجمن های ورزشی و کمیته دارت استان برگزار گردید که در پایان با نظارت و ارزیابی رسمی کمیته دارت استان نفرات برتر براساس امتیاز مکسوبه معرفی شدند که از بین برادران امین خواجه ملک و خانم سمانه فاضلی از گروه خواهران مقام نخست را به خود اختصاص دادند.



ایستگاه نقاشی با موضوع انقلاب در علی آبادکتول



همزمان با دهه فجر ایستگاه نقاشی کودکان پیش دبستانی با موضوع انقلاب در اداره بهزیستی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.



این نمایشگاه با مشارکت مهدکودک های شهرستان تحت پوشش این اداره و غنچه های هلال جمعیت هلال احمر برگزار شد و کودکان به نقاشی با موضوع انقلاب پرداختند.