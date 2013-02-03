استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تضمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه مراسم افتتاح دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت استخدامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و اینکه ضمانت اجرایی استخدام آنها برعهده کیست، با بیان این مطلب گفت: همزمان با تاسیس این دانشگاه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه لازم را برای استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان صادر کرده اند بنابراین دانشجویان نباید هیچ دغدغه ای برای استخدام در آموزش و پرورش داشته باشند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره نیازهای آموزش و پرورش در رشته های مختلف و تطابق آن با جذب دانشجو افزود: تمامی دانشجویان که امسال و یا سال های آینده جذب این دانشگاه می شوند مطابق با نیازهای آموزش و پرورش در مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است. البته همه نیازها قرار نیست امسال برآورده شود اما همه تلاش ما این است که آموزش و پرورش را به سمت تخصصی شدن ببریم.

حاجی بابایی درباره محتوای درس زبان انگلیسی توضیح داد: با تدوین برنامه درسی ملی محتوا و روش های تدریس زبان های انگلیسی و عربی از سال آینده تغییر پیدا می کند.

وی ادامه داد: سال تحصیلی آینده کتاب های انگلیسی و عربی سال اول دبیرستان هم در محتوا و هم در روش های تدریس تغییر پیدا می کند و این تغییرات به ترتیب در مقاطع دیگر نیز اتفاق می افتد.

وزیر آموزش و پرورش درباره به تعویق افتادن پرداخت حقوق معلمان خارج از کشور گفت: مشکل مالی از طرف وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد و یکسری کارهای اجرایی را مسئولین ذیربط باید برای جابه جایی پول انجام دهند.

حاجی بابایی درباره پرداخت حقوق کوچ معلمان عشایر که در برخی از مناطق غربی کشور همچنان پرداخت نشده است، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و باید آن را مورد بررسی قرار دهم.

وی درباره نحوه ادامه تحصیل معلمان شاغل در دانشگاه فرهنگیان گفت: هم اکنون 31 هزار از معلمان در مقطع لیسانس جذب این دانشگاه شده اند و آنها باید سه سال اقدام به تدریس در کلاس کرده و سپس در مقطع کارشناسی ارشد شرکت کنند.

حاجی بابایی ادامه داد: این دانشگاه فرصتی است تا همه فرهنگیان بتوانند تحصیلات خود را تا مقطع دکترا ادامه دهند.