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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۱۵

پيام رييس جمهور به همايش و نمايشگاه اطلاعات مكاني

پيام رييس جمهور به همايش و نمايشگاه اطلاعات مكاني

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهوري امروز طي پيامي به همايش و نمايشگاه اطلاعات مكاني (ژئوماتيك 84) تصريح كرد: اطلاعات مكاني نقشي اساسي در تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله كشور و سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه داشته و به عنوان پيش شرط تحقق بسياري از مواد قانون برنامه به حساب مي آيند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام رييس جمهوري بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
برگزاري همايش اطلاعات مكاني را به همه دست اندركاران و ميهمانان گرانقدر آن تبريك مي گويم. برنامه چهارم توسعه با ويژگي دانايي محوري و بهره مندي از دانش و بكارگيري ساز و كارهاي پويا در فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري، نيازمند بهره گيري از اطلاعات خصوصا اطلاعات مكاني است.

اطلاعات مكاني نقشي اساسي در تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله كشور و سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه داشته و به عنوان پيش شرط تحقق بسياري از مواد قانون برنامه به حساب مي آيند.

سازمان نقشه برداري كشور با فعاليت و توليد اطلاعات مكاني ارزشمند در ابعاد ملي و تكميلي نقشه هاي پوششي كشور و نقشه هاي شهرها و نيز انواع نقشه هاي دريايي و آبنگاري و نظارت بر كليه فعاليتهاي نقشه برداري و تدوين استانداردها و كنترل رعايت آنها در سطح ملي و تهيه اطلس ملي جمهوري اسلامي ايران و مطالعات و تحقيقات ارزنده در حوزه مهندسي نقشه برداري در كشور را به عهده داشته و در دوران پنجاه و دو ساله فعاليت خود بخصوص در هشت سال گذشته ، منشاء آثار بسيار ارزشمند براي كشور عزيزمان بوده است.

تلاش و خدمات ارزشمند مهندسين و متخصصين اين حوزه را ارج مي نهم و اميدوارم برگزاري اين گونه همايش ها گامي ديگر در مسير توسعه و عمران كشور باشد.

توفيق همگان را از خداوند بزرگ مسالت دارم.
سيد محمد خاتمي
رييس جمهوري اسلامي ايران

کد مطلب 180724

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