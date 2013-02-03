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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

رضایی:

نظرات ائمه جمعه و روحانیت در امور اجرایی تاثیرگذار است

نظرات ائمه جمعه و روحانیت در امور اجرایی تاثیرگذار است

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس نظرات و توصیه های ائمه جمعه و روحانیت در امور اجرایی کشور را در روند رو به رشد و توسعه بخش های مختلف شهرستان تاثیرگذار دانست.

سید قدیر رضایی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همواره تلاش کردیم در تمام حوزه های اجرایی شهرستان از نظرات ائمه جمعه شهرستان چالوس، بخش مرزن آباد و کلاردشت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تعامل و حضور این عزیزان در کنار مدیران اجرایی موجب می شود مردم با مشاهده این تعامل و اتحاد آنها نیز همگام با مدیران اجرایی باشند و بطور قطع این امتیازات توسعه همه جانبه شهرستان را به همراه دارد.

فرماندار چالوس گفت: امروز همه مدیران نظام اسلامی در راستای رسیدن به مقصود دارای اهداف مشترک هستند که در جهت تداوم و قوام نظام اسلامی است و باید در این راستا تلاش شود.

وی بیان داشت: توسعه همه جانبه کشور، اتحاد و همدلی، تعامل مدیران با هم و با مردم، درخشش سران اسلامی در عرصه های مختلف بین المللی اهداف مشترک مدیران نظام اسلامی در راستای تداوم و قوام نظام محسوب می شود.

ضرورت معرفی کارآمدی نظام در رفع نیازهای مردم

رضایی گفت: معرفی کارآمدی نظام در ابعاد مختلف جهت رفع نیازهای مردم ضروری است.

وی ادامه داد: مدیران ادارات و نهادها باید تلاش کنند از تمامی ابزار و برنامه های خود که کارآمدی نظام را نشان می دهد در رفع نیاز مردم تلاش کنند.

رضایی گفت: یکی از توصیه های امام به مدیران اجرایی کشور رفع نیاز مردم با تمام قوا و به خدمت گرفتن امکانات بود.

وی بررسی مشکلات مردم و تلاش جهت رفع آن با برنامه ریزی مناسب را در واقع از کارآمدی های نظام در این بخش دانست.

کد مطلب 1807244

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