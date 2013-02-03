لشکر کشی آمریکا برای نجات یک گروگان/ آلاباما حالت فوق العاده به خود گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدت پنج روز است که میدلند سیتی در آلاباما شاهد بحران گروگانگیری است. ماجرایی که با کشته شدن راننده سرویس مدرسه آغاز و سپس با گروگان گرفته شده یک کودک پنج ساله ادامه پیدا کرد.

در همین رابطه رویترز، از اعزام "تیم ویژه نجات گروگان" از زیر مجموعه های اف.بی.آی به آلاباما برای نجات جان این کودک پنج ساله خبر داد.

هر چند نیروهای پلیس محلی این خبر را تایید کرده اند، اما پلیس فدرال آمریکا از تایید یا رد آن خودداری کرده است.

"والی اولسن" کلانتر منطقه "دیل کانتی" که مسئولیت نیروهای اجرای قانون در میدلند سیتی را بر عهده دارد، از تماس با فرد گروگانگیری که گفته می شود یک مرد 65 ساله به نام "جیمی لی دیکس" است خبر داد.

پلیس معتقد است که دیکس از کهنه سربازان جنگ ویتنام و یک راننده کامیون بازنشسته است.

دیکس در تماس های خود با پلیس محلی به آنها اطمینان داده که وسایل گرمایشی در اختیار داشته و به وسیله آنها گروگان پنج ساله خود را از گزند سرما در امان نگاه داشته است.

حادثه گروگانگیری آلاباما و کشته شدن راننده اتوبوس سرویس مدارس در حالی رخ می دهد که دولت آمریکا در تلاش است تا قانونی را برای محدود کردن حمل سلاح در این کشور به تصویب برساند، اما لابی های قدرتمند سلاح گرم در این کشور تاکنون مانع تصویب این قانون شده اند.

پلیس اطلاعات زیادی در خصوص عملیات خود برای نجات جان این کودک پنج ساله مخابره نکرده و در همین رابطه یکی از اعضای پلیس محلی میدلند سیتی به رویترز گفت : دلیل آنکه ما اطلاعات زیادی در این خصوص ارائه نمی کنیم آن است که فرد گروگانگیر دارای تلویزیون است و از طریق آن می تواند در جریان اقدامات ما قرار بگیرد به همین دلیل ما از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستیم.

به گفته همسایگان فرد گروگانگیر، وی دوسال قبل به میدلند سیتی نقل مکان کرده و در این مدت اغلب شب ها، وی با یک اسلحه و چراغ قوه مشغول نگهبانی دادن برای در امان نگه داشتن دارایی های خود بوده است.