زمان نشست خبری سرمربیان ایران و لبنان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی لبنان ساعت 12:30 روز سه‌شنبه در نشست خبری پیش از بازی حضور پیدا می‌کند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

بر پایه این گزارش، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم از ساعت 13 روز سه‌شنبه در محل نشست خبری دو تیم در آکادمی فوتبال حضور پیدا می‌کند.

همچنین نشست هماهنگی سرپرستان دو تیم نیز ساعت 13:30 روز سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه در سالن آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب رقابتهای انتخابی جام ملت‌های آسیا ساعت 15:30 روز چهارشنبه 18 بهمن‌ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.