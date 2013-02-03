67 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه احمد عجم استاندار قزوین به همراه منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی، عبدالحسین داداشی فرماندار آبیک، علی یحیی پور شهردار آبیک و بخشداران شهرستان چند طرح عمرانی را افتتاح کرد.

این طرحها شامل: ساختمان مرکزی آتش نشانی آبیک، با هشت میلیارد ریال، بلوار استاد شهریار با دو میلیارد و500 میلیون ریال، بلوار شهید باهنر با یک میلیارد ریال، بلوار معلم با یک میلیارد و800 میلیون ریال، بلوار مرکزی آیت الله طالقانی، سنگ فرش، پیاده روسازی، ساخت پل مکانیزه، اصلاح هندسی معابر، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر با 52 میلیارد ریال اعتبار، تکمیل ساخت گلزار شهدای شهر با یک میلیارد و800 میلیون ریال، پل آزادگان و مسیل رودخانه شرق شهر با سه میلیارد ریال است که روز یکشنبه با حضور استاندار قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

همچنین مجتمع ادارات شهرستان تاکستان با زیربنای دو هزار و 965 مترمربع از دیگر طرحهایی بود که امروز افتتاح شد.

این مجتمع در چهار طبقه با دو میلیارد و900 میلیون ریال اعتبار ساخته شده و شش اداره در آن مستقر شدند.

همچنین گاوداری 303 راسی( رنجبر وزیری) در بخش بشاریات آبیک با حضور استاندار قزوین به بهره برداری رسید.

این واحد 150 راس گاو شیری و 153 راس گاو گوشتی دارد و قادر است روزانه دو هزار و300 کیلو شیر تولید و روانه بازار کند.

این واحد دامی در زمینی به مساحت 47 هکتار احداث شده و سه میلیارد ریال هزینه راه اندازی آن شده است.

کشاورزی آبیک توسعه می یابد

احمد عجم استاندار قزوین در مراسم افتتاح طرحهای دهه فجر گفت: انتخاب فرماندار جدید آبیک با نگاه توسعه بخش کشاورزی صورت گرفته که امیدواریم در این بخش شاهد تحول خوبی در منطقه باشیم.

وی افزود: دولت توجه جدی و حمایتی از کشاورزی دارد و تلاش می کند با ترویج آموزش های تخصصی تولید مخصولات سالم و کیفی در منطقه در حد استاندارد انجام شود.

عجم بیان کرد: در استان برای مسئولان تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است و در آبیک با ظرفیت خوبی که وجود دارد امیدواریم شاهد ارتقآء کیفی محصولات ارگانیک باشیم.

عبدالحسین داداشی فرماندار آبیک در مراسم افتتاح طرح های یاد شده با تبریک دهه مبارک فجر اظهارداشت: خوشبختانه فعالیتهای عمرانی در شهرستان بویژه در بخش خدمات شهری از سرعت قابل قبولی برخوردار است و چهره شهر را تغییر داده است.

وی افزود: یکی از کارهای خوب دولت ایجاد پایگاه سیار سنجش آلودگی هواست که می توان برای مقابله با کاهش آلودگی های زیست محیطی برنامه ریزی مدونی کرد.

داداشی افزود: اجرای طرح بلوار ورودی شهر از طرف کرج با سه میلیارد ریال، میدان ورودی شهر از مسیر اتوبان با دو میلیارد ریال، سنگ فرش، زیرسازی و جدول گذاری معابر با 10 میلیارد ریال، خرید لوازم ورزشی و تجهیز و ساخت بازیگاه کودک در پارک ها با پنج میلیارد ریال، طرح توسعه پارک شهری در 11 مورد با 10 میلیارد ریال و احداث قبور پیش ساخته با700 میلیون ریال از دیگر پروژه هایی است که در ایام دهه مبارک فجر بهره برداری از آنها آغاز خواهد شد.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: مسئولان وظیفه دارند با خدمت رسانی مناسب زمینه جلب رضایت مردم را فراهم کنند و با تقویت اعتماد عمومی امیدواریم در انتخابات پیش رو نیز شاهد حضور باشکوه و گسترده مردم در تعیین سرنوشت خود باشیم.



