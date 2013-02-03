  1. اقتصاد
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

خلیل ارجمندی سرپرست مؤسسه اعتباری توسعه شد

خلیل خلیل زاده رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری توسعه در حکمی، غلامرضا خلیل ارجمندی را به عنوان سرپرست منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب اعضا حقوقی جدید هیئت مدیره مؤسسه اعتباری توسعه، در حکمی از سوی خلیل خلیل زاده رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری توسعه ، غلامرضا خلیل ارجمندی به عنوان سرپرست منصوب شد.

در بخشی از این حکم که به امضای رئیس هیات مدیره رسیده، آمده است؛ با عنایت بر سوابق و شناخت حضرت عالی از مؤسسه به عنوان سرپرست منصوب می گردید.

مجمع «عمومی عادی به طور فوق العاده» شرکت اعتباری توسعه بیستم آذر ماه در محل سالن سعدی مرکز همایش های برج میلاد با حضور اکثریت 94.2 درصد سهامداران و با تائید نماینده قانونی سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد.

کد مطلب 1807248

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