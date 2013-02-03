خواهش و تمنای معلمان برای استخدام مرا رنج می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در مراسم افتتاح دانشگاه فرهنگیان که صبح یکشنبه در مرکز کانون آفرینشهای فرهنگی و هنری برگزار شد با بیان این مطلب گفت: امروز بسیار خوشحالم که بالاخره افتتاح دانشگاه فرهنگیان در کارنامه کاری ام به ثبت رسید و این دانشگاه کار خود را در دوران وزارت من شروع کرد.

وی، دانشگاه فرهنگیان را ضامنی برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آینده نزدیک دانست و افزود: روزی که در دانشگاه تربیت معلم نشسته بودم هیچ گاه فکر نمی کردم که یک بار دیگر قرار است در جلسه ای همچون جلسه امروز معایب و محاسن تربیت معلم را بیان کنم .

به گفته حاجی بابایی، ایران برای نخستین بار بعد از 34 سال انتظار صاحب دانشگاهی شد که آرزوی همه فرهنگیان و اساتید بود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تربیت در گرانبهایی است که هر اندازه جلوتر می رود شفاف تر می شود تصریح کرد: آموزش و پرورش به دنبال آن است که دانش آموزان را به رشد و هدایت واقعی برساند. تلاش ما برای تاسیس دانشگاه فرهنگیان به این دلیل بود که انسانهایی می خواهند در آنجا تربیت شوند که به پیامبر اسلام نزدیک ترند.

وی توضیح داد: همواره در تلاش بودم تا آنچه که در گذشته از معلمان مغفول واقع شده دوباره به آنها بازگردانده شود. امروز نیز رسالت دانشگاه فرهنگیان بر این است که قله بودن معلم را نشان دهد چرا که تربیت تمام گمشدگان جامعه برعهده معلمان و فارغ التحصیلان این دانشگاه است.

حاجی بابایی با اشاره به جذب 25 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشجویان از امروز باید ردای دیگری بر تن کنند چرا که وقتی کسی تصمیم می گیرد معلم شود باید در رفتار و گفتمان خود نیز تغییر ایجاد کند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه صحبتهای خود به این نکته اشاره کرد که معلم کمتر از رئیس جمهور و وزیر و نماینده نیست و چه بسا تمامی آنها از زیردست معلمان خود بیرون آمده اند بنابراین هر رشته ای که در جامعه وجود دارد نتیجه بی توجهی به معلم است و خلق هر زیبایی نتیجه تلاشهای معلم.

وی با بیان اینکه من از سر خم کردن هر معلمی همواره در رنج بودم، گفت: بسیار ناراحت می شوم وقتی می بینم معلمان پشت در اتاق مدیر کل ایستاده و با خواهش و تمنا خواهان استخدامشان در آموزش و پرورش هستند اما امروز در آموزش و پرورش کاری صورت گرفته که معلم بدون سر خم کردن می تواند به استخدام این وزارتخانه در بیاید و حتی مدارج علمی را نیز طی کند.

حاجی بابایی در پایان عنوان کرد: تاسیس دانشگاه فرهنگیان 3 سال طول کشید کاری که از تصور همگان خارج شد اما با تلاشهای شبانه روزی معلمان و اساتید بالاخره به نتیجه رسید و امروز علاوه بر ایجاد 64 پردیس، 25 هزار دانشجو به صورت پیوسته و 31 هزار معلم وارد این دانشگاه شده اند دانشگاهی که می خواهد در سالهای آینده بیش از 100 هزار دانشجو داشته باشد.

به گزارش مهر، این مراسم قرار بود با حضور مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شود که هیچ کدام از این دو مقام در این مراسم حضور نیافتند.

صحبتهای وزیر آموزش و پرورش 55 دقیقه طول کشید که این موضوع موجب خستگی حاضران و همچنین خبرنگاران و اهالی رسانه شد.