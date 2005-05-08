وزير راه به مجلس فرا خوانده شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد رحمتي وزير راه و ترابري بايد روز سه شنبه هفته جاري با حضور در كميسيمون عمران مجلس شوراي اسلامي به سوالات فريدون حسنوند، سيدنظام مولاهويزه، مرتضي فضلعلي و بهمن محمدياري نمايندگان انديمشك، دشت آزادگان، تويسركان و تالش پاسخ دهد.

بنابراين گزارش، همچنين تعدادي از نمايندگان كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره واقع اخير اتفاق افتاده در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و به خصوص كارشكني اماراتي ها در اين فرودگاه از وزارت راه و ترابري توضيح خواهند خواست.

در همين باره مخبر كميسيون عمران مجلس در گفت و گو با مهر با اشاره به كارشكني هاي اخير اماراتي ها در پروازهاي فرودگاه امام (ره) گفته بود: در صورت ادامه اين روند، مجلس تحريم يا لغو پروازهاي دوبي از ايران را در دستور كار قرار خواهد داد.

ولي آذروش افزوده است:مجلس به شدت با هرعملي كه موجب بي حرمتي نسبت به ملت ايران شود از جمله اقدام اخير اماراتي ها در فرودگاه امام(ره) و توانمند نبودن سيستم و يا شركت هواپيمايي برخورد كرده و از مسئولان ذي ربط در اين باره توضيح خواهد خواست.

وي تصريح كرده است: كشورهايي نظير امارات و تركيه به هيچ وجه دوست ندارند كه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در آينده اي نزديك به عنوان هاب منطقه تبديل شود و اقدامات اخير اماراتي ها در اين فرودگاه نشان دهنده اين امر است.