مشکلات فرهنگی زیبنده مازندران نیست/ نبود مکان دائمی نمایشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران در ساری با اشاره تقارن برگزاری نهمین دوره نمایشگاه کتاب استان با دهه مبارک فجر گفت: تلاش کردیم تا این رخداد فرهنگی در استان مغفول نماند و اجرایی شود.



وی از کتاب به عنوان نقشه راه انسان در مسیر خود باوری یاد کرد وگفت: نمایشگاه کتاب همواره توانسته خیل عظیمی از مردم را به سمت خود فرا بخواند.



طاهایی با اشاره به برگزاری نهمین دوره نمایشگاه کتاب در مازندران گفت: نبود محل دائمی برای برگزاری نمایشگاه در مرکز استان زیبنده این استان نیست.



استاندار مازندران یادآور شد: مجتمع فرهنگی مرحوم کردان و کتابخانه مرکزی با همکاری وزیر فرهنگ و ارشاد برداشته شد.



وی به ساخت بزرگترین سالن همایش به گنجایش هزار نفر توسط شرکت هواپیمایی ماهان در استان اشاره کرد و گفت: با ساخت این هتل توسط شرکت هواپیمایی ماهان بخشی از مشکلات برطرف می شود.



طاهایی افزود: زیبنده نظام اسلامی نیست که ما در مرکز استان با مشکلات فرهنگی مواجه باشیم .



خانه به دوشی نمایشگاه کتاب

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران گفت: مسئولان فرهنگی نمایشگاه کتاب مازندران را از خانه به دوشی نجات دهند.



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی نیز در این بازدید اظهار داشت:باید تلاش کنیم تا همه شهروندان از این رویداد فرهنگی به نحو احسن استفاده کنند.



وی از نبود محل دائمی برای برپایی نمایشگاه کتاب و رخداد فرهنگی در مازندران انتقاد کرد و گفت: مسئولان با تخصیص بودجه فرهنگی نسبت به رفه این مشکل اقدام کنند.



.مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران یادآور شد: خانه به دوشی نمایشگاه در خور شان مردم ولایی و فرهنگ دوست استان نبوده و مسئولان فرهنگی باید نسبت به رفع این معضل چاره اندیشی کنند.

افزایش یارانه کتاب در کشور

مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: به واسطه گران بودن کتابها در کشور، دولت یارانه کتاب را بیشتر کند.



فرج الله ملکی با بیان اینکه نظم خوبی در نمایشگاه حاکم است افزود: کتاب های متنوعی در نمایشگاه کتاب ارائه شده و دوست داشتم تازه های کتاب بیشتری در نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار می گرفت.



ملکی با اشاره به اینکه فاصله محل برگزاری نمایشگاه کتاب تا شهر، دور است، ادامه داد: اگر جای نزدیک تر و در مسیر جاده بود استقبال بیشتری صورت می گرفت و جوانان و قشرهای مختلف مردم می توانستند از نمایشگاه بازدید کنند.



مدیرکل ثبت احوال مازندران یادآور شد: البته با وجود فاصله از شهر اما جمعیت خوبی را در این ساعت از شب در نمایشگاه کتاب شاهد هستیم.