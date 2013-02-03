پارک خبرنگار گچساران افتتاح شد/ بهره برداری از فازاول پارک بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار گچساران پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی شهرداری گچساران گفت: پارک خبرنگار در زمینی به چهار هزار مترمربع خاکریزی و چمن کاری شده است.

عبدالکریم قاضی فر افزود: پارک خبرنگار جزء پارک های محله ای گچساران محسوب شده و دارای چهار هزار مترمربع چمنکاری و 500 متر طول لوله گذاری این پارک است.

وی افزود: در این پارک بیش از 500 اصله نهال کاشته شده و با یک فضای مطلوب آماده سرویس دهی به ساکنین منطقه کارکنان دولت گچساران است.

افتتاح فاز اول پارک بانوان گچساران

قاضی فر با بیان اینکه در مجموع هفت پارک در دهه مبارک فجر در گچساران افتتاح خواهدشد، اظهارداشت: افتتاح فاز اول پارک بانوان گچساران از جمله این طرح ها است.

وی افزود: طرح پارک بانوان گچساران از مصوبات شورای اسلامی شهر گچساران در سال 85 است که تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فاز اول آن در دهه فجر امسال افتتاح شد.

قاضی فر همچنین از افتتاح چهار پارک دیگر تا پایان سال جاری در گچساران خبر داد و افزود: با افتتاح این چهار پارک تعداد پارک های افتتاح شده در شهرداری گچساران در سال جاری به 11 پارک خواهد رسید.