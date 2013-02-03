تخفیف عوارض بلیط به حیات سینما کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین عرب ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: سینماها به دلیل شرایط خاص خود بیشتر در حال ورشکستگی هستند و سینمای بخش خصوصی نیاز به حمایت ویژه برای ادامه حیات دارد.

وی ادامه داد: درخواست معافیت سینما از عوارض چندی پیش داده شد که متاسفانه مورد تائید قرار نگرفت که این بار با تائید و استمرار معافیت در عوارض فروش بلیط سینمای خصوصی می توان به ارتقای فرهنگ شهروندی کمک کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تصویب شدن این طرح در جلسه شورا تصریح کرد: تصویب معافیت عوارض نیم درصد بلیط که مبلغ زیادی نیست برای سینما موثر است و کمک به ادامه حیات می کند.

وی همچنین با اشاره به ایام یوم الله 22 بهمن و راهپیمایی از 9 منطقه به سمت میدان شهدا گفت: در روز باشکوه 22 بهمن مردم با راهپیمایی عظیم خود باید تودهنی محکمی به دشمنان بزنند .

این عضو شورای شهر در بخشی از سخنان به از دست رفتن بزرگان ادبی،فرهنگی اشاره داشت و افزود: از دست دادن استاد سی سختی، مدرسی و اخیرا استاد صداقت کیش که از حافظ شناسان بزرگ شهر ما بودند ضایع بزرگی برای جامعه علمی و هنری محسوب می شود.