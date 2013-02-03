پخش زنده اختتامیه فیلم فجر از سه شبکه/ رادیو در پوشش جشنواره پیشتازست

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته 14 بهمن محمدحسین صوفی معاون صدای رسانه ملی با حضور در برج میلاد، از بسیج شبکه‌های رادیویی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خبر داد و گفت: ما از دو منظر به جشنواره فیلم فجر نگاه می‌کنیم. یکی موضوع انقلاب اسلامی است که با توجه به اهمیت، جایگاه و عزتی که انقلاب اسلامی برای مردم ما آفرید و با عنایت به نقش آن در ایران وگسترش پیام اسلام و تاثیرگذاری ‌گسترده آن بر جهان به خصوص موضوع بیداری اسلامی منطقه و بیداری ملت‌ها، موظفیم از جمیع جهات در مسیر اعتلای این تفکر حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی است، اظهار کرد: خوشبختانه این جشنواره از جایگاه فرهنگی و رسانه‌ای خیلی خوب در میان رسانه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی برخوردار بوده و امسال هم از شواهد پیدا است به دلیل رشد کمی و کیفی قابل توجه‌تر از سا‌ل‌های گذشته است. بنابراین همه نسبت به برگزاری با شکوه، آبرومندانه و اثرگذار این رویداد مهم سینمایی کشور احساس مسئولیت می‌کنیم.

صوفی با بیان اینکه در جشنواره سی و یکم فیلم فجر متأثر از یک اقدام برنامه ریزی شده فعال‌تر، تخصصی‌تر و کارشناسانه‌تر وارد عمل شدیم، یادآور شد: این جشنواره نقطه عطفی در فعالیت‌های سینمایی جمهوری اسلامی است که از جایگاه بالا و ممتازی برخوردار است. بنابراین وظیفه ما این است که از این رویداد بزرگ فرهنگی حمایت کنیم.

معاون صدا تصریح کرد: در برنامه‌های رادیویی امسال از موازی کاری و تداخل برنامه‌ها جلوگیری شده است تا اقشار مختلف جامعه و مردم بتوانند اخبار و برنامه‌های جشنواره را به راحتی و در هر زمان و مکانی پیگیری کنند.

صوفی در پایان از پخش مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم فجر از شبکه‌های رادیویی ایران، فرهنگ و شبکه تلویزیونی نمایش خبر داد که به صورت مستقیم مراسم اختتامیه را برای مخاطبان نمایش خواهد داد.