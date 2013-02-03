به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه در طی 9 ماهه سالجاری با اجرای 112 حکم صادره از محاکم قضایی استان سمنان میزان 64 هکتار از اراضی ملی که به نحو مختلف به تصرف افراد سود جو و فرصت طلب در آمده بود به بیت المال بازگشت داده شد، افزود: حفاظت از انفال الهی اولین و مهمترین وظیفه تعریف شده برای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری است که در راستای انجام شایسته و اصولی این مسئولیت خطیر تمام توان و امکانات خود را به کار گیری کرده ایم.

وی در ادامه اضافه کرد: در راستای مسئولیت های محوله سازمانی و بر اساس اهداف عالیه تعیین شده چهار وظیفه اصلی حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی به عنوان نقاط هدف و خط مشی سازمانی در سطح کلان کشور و به تبع آن در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها تعیین شده است.

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به این مطلب که همه اقدامات و عملکردهای انجام شده یا در دست اقدام، بر حول محور این چهار وظیفه است اظهار داشت: مسئولیت حفاظت از انفال و منابع طبیعی به عنوان اولین و مهمترین بخش از وظایف یاد شده از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

برخورد قاطع با متجاوزارن به اراضی ملی، مراتع و جنگل ها

وی تاکید کرد: این یگان با تمام توان برای جلوگیری از سوء استفاده متخلفان و متجاوزان به اراضی ملی، مراتع و جنگل ها برخورد خواهد کرد.

رحیمی، فرهنگ سازی را مهمترین راه پیشگیری از وقوع تخلف در عرصه های منابع طبیعی دانست و گفت: حفظ و نگهداری از منابع طبیعی خدادادی بسیار حائز اهمیت بوده چرا که صیانت از این منابع در ذات فرهنگ دینی و ملی ما نهفته است.

تشکیل 150 فقره پرونده برای متخلفان چرای غیرمجاز دام

وی با بیان اینکه طی 9 ماه امسال برای متخلفان چرای غیرمجاز دام بیش از 150 فقره پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارجاع داده شده است، اظهار داشت: کاهش چشمگیر تعرض به اراضی ملی طی چند سال اخیر به علت اقدامات موثر یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی است و این یگان با هر گونه تعرض به اراضی ملی بشدت برخورد خواهد کرد.

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: کمبود اعتبارات مانعی در جهت برنامه ریزی مدیریت بهینه اراضی ملی و دولتی استان نبوده، چون بحث حفاظت از اولویت اصلی سازمان متبوعه است تحت هیچ شرایطی تعطیلی ندارد و کلیه پرسنل یگان حفاظت و همیاران طبیعت در این امر مشارکت داشته و با متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی و زمین خواران استان قاطعانه برخورد می کند.

وی در خاتمه افزود: شماره تلفن 09696 کد امداد جنگل و مرتع بعنوان پل ارتباطی با آحاد جامعه تعیین شده لذا تقاضا داریم هم استانی ها با گزارش خود هرگونه تخریب، تصرف وآتش سوزی های احتمالی در اراضی ملی، ما را یاری کند.