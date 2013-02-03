  1. عناوین کل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

حجت الاسلام صابر:

ماهواره اعتقادات و باورهای دینی مردم را ویران می کند

ماهواره اعتقادات و باورهای دینی مردم را ویران می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت چناران با انتقاد از گسترش ماهواره گفت: ماهواره اعتقادات و باورهای دینی و اسلامی مردم را ویران می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم صابر پیش از ظهر یکشنبه در جشن انقلاب در جمع مردم روستای شتر پا از توابع بخش مرکزی چناران اظهار کرد: امام به پشتوانه خداوند و ملت انقلاب کرده و این انقلاب باعث عزتمند شدن ایران در جهان شده است.

امام جمعه موقت چناران افزود: ایران قبل از انقلاب هیچ جایگاه و ارزشی در دنیا نداشته ولی به زحمت شهدای انقلاب و رهبری داهیانه امام راحل ایران در دنیا مانند نور می درخشد و ملل از ایران در سرنوشتشان الگو می گیرند.

حجت الاسلام صابر گفت: دشمنان تاکنون از انواع ترفند ها و توطئه ها برای نابودی انقلاب تلاش کرده اند ولی ملت غیور ایران با بصیرت و پیرو ولایت فقیه و مقام معظم رهبری هستند و آن توطئه ها را خنثی کرده و خواهند کرد.

وی افزود: اقتدار انقلاب اسلامی ایران باعث شده که جهان خصوصا آمریکا و اسرائیل از ایران حساب ببرد و این حساب بردن دشمنان از برکت انقلاب و ولایت فقیه است.

امام جمعه موقت چناران گفت: ملت ایران همیشه گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و هستند و رهبرمان نماینده امام زمان است و واجب است از فرامین ایشان اطاعت کنیم.

در ادامه حسین غریب، بخشدار مرکزی چناران گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخاطر استقامت و ایستادگی ملت ایران در برابر دنیای کفر بود.

بخشدار مرکزی چناران افزود: افزایش سطح خدمات، پیشرفتهای علمی و نظامی، خودکفایی در تولید بنزین، و ... از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است که باید قدردان این انقلاب باشیم.

غریب تصریح کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات خردادماه سال 92 باعث زدن مشت محکم بر دهان استکبار و یاوه گویان خواهد شد.

کد مطلب 1807278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید