45 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد هلیلان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که با حضور احمد شوهانی نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان و تعدادی دیگر از مسئولان صبح یکشنبه در بخش هلیلان برگزار شد، تعداد 45 واحد مسکونی مددجویان این نهاد بصورت همزمان واگذار شد.

علی حسین احمدی مدیر کل کمیته امداد استان در این مراسم که در محل یکی از منازل این مددجویان در روستای کهره برگزار شد، بیان داشت: این تعداد واحد مسکونی از محل تسهیلات بانکی، اعتبارات کمیته امداد و همچنین مشارکت افراد خیر و نیکوکار ساخته شده است .

وی همچنین تصریح کرد: جهت احداث هر یک از این واحدهای مسکونی به صورت میانگین 300 میلیون ریال هزینه شده است .

وی همچنین افزود: در طول دهه مبارک فجر حدود 280 واحد مسکونی که با مشارکت کمیته امداد جهت مددجویان این نهاد در سراسر استان احداث گردیده واگذار می شود .

احمد شوهانی نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بیان داشت: خدمات کمیته امداد در اقصی نقاط محروم این استان قابل لمس است .