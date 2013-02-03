پخش دیجیتال با سینماهای اصفهان سرسازش نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در کشور، استان اصفهان یکی از 9 استانی که همگام با این جشنواره قدم برداشت، 27 فیلم را در 10 روز اکران کند، تا علاقمندان به هنر سینما به راحتی بتوانند قسمتی از فیلم‌های اکران شده در این دوره از جشنواره را تماشا کنند.

بنابر برنامه‌ریزی‌های انجام شده این دوره از جشنواره هم سینماها و هم مردم نخستین پخش دیجیتالی را تجربه می‌کنند، هر چند که نخستین روز چهارمین جشنواره فیلم فجر در استان اصفهان چندان برای مردم و علاقمندان خوشایند نبود چرا که مشکلات مربوط به پخش دیجیتال، خود را در سه سینمای در نظر گرفته شده برای اکران فیلم‌ها به خوبی نشان داد.

مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده سینمای ساحل، خانواده و سپاهان و در سه سانس 16، 18و 20 برای اکران فیلم‌ها در نظر گرفته شده بود و هر سینما در هر سانس هر سه فیلم در نظر گرفته شده در آن روز را به نمایش می‌گذارد.

تنها کافی بود یکی از علاقمندان به سینما بودید و راس ساعت 16 نمایش فیلم را از سینما ساحل آغاز کنید که متاسفانه با اکران نشدن فیلم یک دو سه...پنج در این سانس و ابرهای ارغوانی در سانس 18 مواجه می‌شد و به عینه افراد بسیاری را در مقابل گیشه و درب سینما می‌دید که دلیل پخش را جویا می‌شدند و مدیر سینما هم آماده نبودن دستگاه پخش دیجیتال را علت اصلی آن عنوان می‌کرد.

حال اگر سراغی به سینما خانواده می‌زدید در سانس 16 ابرهای ارغوانی را بر پرده سینما می‌دید که با مشکل پخش در صدا اکثر مدت پخش را به صورت صامت و گاهی بلند و گوش خراش و تنها با صدای بوق ماشین‌ها مشاهده می‌کردید به گونه‌ای که در پایان سالن خالی از تماشاچی و تنها هشت نفر تیتراژ پایانی را شاهد بودند.

تنها سینمایی که توانست مشتریان خود را در روز نخست جشنواره فیلم فجر فراری ندهد سینما سپاهان بود که در سانس 16 فیلم روز روشن را بدون مشکلی در صدا و فیلم پخش کرد اما در سانس 18 به دلیلی مشکلی که در خود فیلم یک دو سه...پنج بود از اکران باز ماند و باز فیلم روز روشن را به روی پرد‌ه‌ی این سینما برد.

مسئول امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به اینکه فیلم یک دو سه...پنج در اکران خود در تهران نیز دچار مشکل شده بود، افزود: با وجودی که کارشناسی از سوی تهران برای راه‌اندازی و پخش فیلم‌ها همراهی کرده‌اند باز نتوانسته‌اند این مشکل را برطرف کنند.

هر سه سینما توانستند با مشکلات کمتری فیلم‌های یک دو سه...پنج، روز روشن و ابرهای ارغوانی را در سانس 20 به نمایش بگذارند.

تجهیز سینماها به شیوه نمایش دیجیتال به طبع در نخستین سال اجرای آن چنین بی‌نظمی‌های را به همراه دارد که با آزمون و خطاهایی که در روز نخست انجام گرفت امیدواریم تمام این مشکلات در روزهای آتی برطرف گردد

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گزارش: مریم ایروانی