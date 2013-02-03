  1. اقتصاد
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

با حمایت ایدرو انجام شد؛

طراحی و ساخت دستگاه شبیه‌سازی جوش برای نخستین بار

دستگاه شبیه‌ساز جوش‌کاری برق با حمایت مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قالب طرح‌ نوآوری برای نخستین بار در کشور ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهرداد صباغی" معاون توسعه فناوری و صنایع پیشرفته ایدرو با بیان این مطلب افزود: دستگاه شبیه‌ساز جوش  وسیله‌ای جهت ارائه آموزش‌های عملی به کارآموزان جوش‌کاری برق است که با تعریف پروژه‌ای در سرفصل نوآوری با حمایت ایدرو و تلاش متخصصان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تولید شده است.

وی ادامه داد: تمرین عملیات جوش‌کاری در شبیه‌ساز، در مقایسه با جوش‌کاری واقعی ارزانتر بوده و به دلیل عدم وجود خطر تشعشع، شوک الکتریکی و سوختگی، دارای ضریب ایمنی بیشتری است و اقدامی به منظور توسعه توان آموزشی در فضای مجازی با کلیه استانداردهای فضای واقعی است.

به گفته صباغی، این دستگاه را می‌توان برای کسب تجربه علمی و تعیین پارامترهای جوش‌کاری در مواردی که جوش‌کار تجربه‌ لازم را ندارد، نیز مورد استفاده قرار داد.

از جمله آثار تولید و استفاده از دستگاه شبیه‌ساز جوش می‌توان به ایجاد اشتغال، آموزش ارزان و ایمن جوش‌کاری در سطوح مبتدی تا حرفه‌ای، آموزش طراحی جوش‌کاری و اصول و مبانی علمی استاندارد آن و  ایجاد زمینه اشتغال در جهت گسترش فناوری جوش‌کاری اشاره کرد.

دستیابی به دانش فنی طراحی دستگاه شبیه‌ساز جوش‌کاری برق، تدوین استانداردهای مربوطه و ساخت دستگاه شبیه ساز جوش با قابلیت‌هایی نظیر ایجاد صوت و اخطار به کارآموز در صورت نامناسب بودن طول قوس، ایجاد گزارش الکترونیکی و تخصیص نمره، محاسبه‌ی عمق نفوذ جوش، ایجاد صدای شبیه‌سازی شده جوشکاری در حین انجام کار، توانایی مقایسه کاربرهای مختلف، محاسبه زمان جوشکاری و ... از جمله مهم ترین دستاوردهای مهم این پروژه است.
کد مطلب 1807291

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