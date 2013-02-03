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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

در دهه فجر/

جشنواره های فرهنگی و هنری در تایباد برگزار می شود

جشنواره های فرهنگی و هنری در تایباد برگزار می شود

تایباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد از برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم و عکس، جشنواره شعر رضوی و جشنواره علوم و هنرهای قرآنی در ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور هنرمندان امسال در جشنواره های فرهنگی و هنری رشد چشمگیری داشته است.  

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد گفت: با همت انجمن های فیلم و عکس، شعر و موسسات قرآنی از ده ها برگزیده این جشنواره ها در ایام الله دهه فجر تقدیر می شود.

آزاد بیان کرد: در جشنواره فیلم و عکس امسال تایباد بیش از 350 قطعه عکس و تعدادی فیلم و در جشنواره شعر رضوی بیش از 75 اثر به دبیرخانه مربوطه ارسال شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد اظهار کرد: طبق پیش بینی های انجام شده جشن های با شکوهی در روستاها و شهرهای شهرستان توسط ستادها و کمیته های تشکیل شده برگزار می شود.

آزاد تصریح کرد: حضور مردمی در این برنامه ها مورد انتظار است و همه دهیاری ها و شهرداری ها موظفند نسبت به آذین بندی و برگزاری مراسمات مفرح اقدام کنند.
 
 

کد مطلب 1807295

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