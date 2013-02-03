جشنواره های فرهنگی و هنری در تایباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور هنرمندان امسال در جشنواره های فرهنگی و هنری رشد چشمگیری داشته است.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد گفت: با همت انجمن های فیلم و عکس، شعر و موسسات قرآنی از ده ها برگزیده این جشنواره ها در ایام الله دهه فجر تقدیر می شود.



آزاد بیان کرد: در جشنواره فیلم و عکس امسال تایباد بیش از 350 قطعه عکس و تعدادی فیلم و در جشنواره شعر رضوی بیش از 75 اثر به دبیرخانه مربوطه ارسال شد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد اظهار کرد: طبق پیش بینی های انجام شده جشن های با شکوهی در روستاها و شهرهای شهرستان توسط ستادها و کمیته های تشکیل شده برگزار می شود.



آزاد تصریح کرد: حضور مردمی در این برنامه ها مورد انتظار است و همه دهیاری ها و شهرداری ها موظفند نسبت به آذین بندی و برگزاری مراسمات مفرح اقدام کنند.



