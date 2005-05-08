ارزش اسمي ريال در سالهاي اخير تنها 4/4 درصد افت كرده است// شكاف تورم و افت ارزش ريال رقابت پذيري توليد ملي را دچار فرسايش كرده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، بانك مركزي با ارسال جوابيه اي كه براي اين خبرگزاري ارسال كرده آورده است: مطالب نقل شده ازگزارش World Economic Situation and Prospects،2005 در خصوص تحولات منطقه جنوب آسيا ، حاوي دونكته اساسي و حايز اهميت است ، نخست آن كه به استثناي ريال ايران و روپيه سريلانكا ساير اسعار كشورهاي منطقه جنوب آسيا روندي با ثبات در مقابل دلار آمريكا داشته اند .

مطلب دوم آنكه در برخي از گزارش هاي مزبور نرخ تورم ايران براي چند سال اخير ذكر گرديده و پيش بيني شده است سطح اين متغير براي سال 2005 درحدود عملكرد سال 2004 باقي خواهد بود .

بانك مركزي اعلام كرده است: با توجه به نگراني خاص و شبهه اي كه نقل مطالب و بعضا عنوان انتخاب شده براي مقالات در اذهان عمومي ايجاد كرده است توضيحاتي به شرح ذيل ارايه مي شود :

در اين توضيحات ذكر شده است: عبارت مورد اشاره در مقالات، ترجمه واژه به واژه و فارغ از مفهوم ومحتواي عبارت مورد استفاده گزارش اصلي (brodely stable against tke Dollar ) است .

اگرچه واژه stable در زبان فارسي معادل با ثبات ترجمه شده ، ليكن همانگونه كه از متن گزارش اصلي برمي آيد ، متن ياد شده درصدد مقايسه درصد تنزل (depreciation ) اسعار منطقه در مقابل دلار آمريكاست و نه نوسان و ناپايداري اسعار كه عمدتا در متون تخصصي اقتصادي باعبارت volatile از آن ياد مي شود .

در اين توضيحات ذكر شده است: كما آنكه در جملات پاياني همان پاراگراف ، سياستگذاران كشورهاي منطقه به اتخاذ رويه تنزل ارزش پول ملي خود در مقابل دلار آمريكا درسال 2005 متناظر با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج ، توصيه شده اند.

تعميق كسري تراز تجاري كشورهاي منطقه و نيز تفاضل مثبت تورم اقتصاد كشورهاي مزبور با دنياي خارج مهمترين مباني لزوم اتخاذ چنين رويه اي اعلام شده است .

بر اساس توضيحات بانك مركزي، بدين لحاظ به زعم نگارندگان و تحليلگران گزارش سازمان ملل متحد ، تنزل ارزش ريال در مقابل دلار آمريكا طي سال ميلادي 2004 نه به عنوان اقدامي مذموم و غير قابل دفاع بلكه به عنوان رويه اي ضروري و توجيه پذير براي حفظ دامنه رقابت پذيري اقتصاد ملي ايران و اقدامي الگو پذير براي ساير كشورهاذكر شده است .

در بند بعدي جوابيه بانك مركزي اشاره شده است: گزارش اصلي حداقل در فصل مذكور و جداول ضميمه ، آمار خاصي براي نرخ تورم ايران طي سالهاي اخير و پيش بيني سال جاري ميلادي ارايه نكرده است . آنچه كه در مقاله مذكور به دنبال نقل خبر آمده ،ازجمله ذكر نرخ تورم15درصد ، ازنگارنده مقاله است .

بند سوم توضيحات بانك مركزي حاكي است: برخلاف آنچه كه بعضا ، درسانه ها انعكاس مي يابد ، ارزش اسمي ريال در مقابل دلار طي سالهاي پس از اجراي استراتژي يكسان سازي نرخ ارز تنزل چشمگيري نداشته است ، نرخ متوسط سالانه افت ارزش اسمي ريال طي سه سال اخير حدود 4/4 درصد بوده كه در قياس با متوسط 14-15 درصد شكاف تورم سالانه و تفاوت بهره وري مولفه هاي مشابه طرفهاي عمده تجاري ،تقويت ارزش واقعي ريال را به دنبال داشته است .

به همين لحاظ حاشيه رقابت پذيري توليد ملي طي سالهاي اخير دچار فرسايش بوده است و از اين بابت نه تنها رشد واردات به درجات بالاتر از رشد توليد ملي محقق شد ،بلكه همواره واردات جايگزين توليد داخل شده است.

توضيحات خبرگزاري مهر: هر چند در جوابيه بانك مركزي اعلام شده كه خبرگزاري مهر خبر مربوط به تضعيف ريال در برابر دلار را منتشر كرده اما چنين خبري از سوي خبرگزاري مهر منتشر نشده و به دليل اهميت موضوع و اعتقاد به اين مساله كه كاهش ارزش ريال در برابر دلار در سالهاي اخير همواره كمتر از تورم بوده و مي تواند از جنبه هايي براي اقتصاد ملي مثبت ارزيابي شود، خبرگزاري مهر اقدام به انتشار اين جوابيه كرده است.