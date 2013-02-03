فروش 1.6میلیاردتومان طلای قاچاق/ انهدام 16.6 میلیارد تومان کالا

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی ظهر امروز در یک نشست خبری به تشریح برنامه ها و عملکرد سازمان اموال تملیکی پرداخت و گفت: این سازمان به عنوان یک مجموعه تخصصی و حرفه ای در بدنه دولت به تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی که به تملک دولت درمی آید، می پردازد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اظهار داشت: اموال منقول شامل کالاهایی است که در گمرکات کشور مانده و به صورت متروکه درآمده و صاحبان آنها نسبت به ترخیص کالا اقدام نمی کنند. اموال غیرمنقول نیز ساختمان ها، اموال مصادره شده و از این دست موارد است.

محمدی ادامه داد: سازمان هم اکنون از طریق فروش اموال منقول 10 درصد و برای اموال غیرمنقول 5 درصد کارمزد دریافت می کند و بدون استفاده از بودجه عمومی دولت، هزینه های خود را تامین می کند.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات این سازمان انهدام کالاهایی است که در داخل کشور به دلایل گوناگون قابلیت مصرف ندارند. با این حال در بخشی که بتوان کالا را وارد چرخه بازار کار کرد، با صاحبان کالاها مذاکره می شود.

مدیرعامل سازکان اموال تملیکی، خاطر نشان کرد: در 10 ماهه اول سال جاری از طریق فروش امول منقول 95 میلیاردتومان و در قالب فروش اموال غیرمنقول نیز 26 میلیاردتومان و در مجموع 121 میلیاردتومان تعیین تکلیف اموال صورت گرفت و پیش بینی می شود این رقم تا پایان امسال به بیش از 160 میلیارد تومان بالغ شود.

به گفته محمدی، 16 میلیارد و 600 میلیون تومان کالا نیز در 10 ماه اول سال جاری منهدم شد که در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، 150 درصد رشد به ثبت رسید.

وی تاکید کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده 92 میلیاردتومان کالا که اکثرا نیز واسطه ای و ماشین آلات بوده است برای تعیین تکلیف و ترخیص توسط صاحبان به گمرکات بازگردانده شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، بیان داشت: این سازمان به عنوان بزرگترین مزایده گذار کشور آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت برگزاری تمام مزایده های مربوط به اموال مازاد دولت را اعلام کرده است و این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی قرار دارد که امیدواریم تا پایان سال جاری به تصویب و ابلاغ برسد.

محمدی تصریح کرد: در قانون بودجه سال 89 به میزان 3 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال مازاد دستگاه ها و وزارتخانه ها پیش بینی شده بود که تنها 7 درصد آن محقق شد و این میزان در سال 90 نیز 4 هزار میلیارد تومان بود که در این سال نیز 20 درصد هدف محقق شد.

وی از اجرای طرح دریافت درخواست ها و پرداخت ها به روش مکانیزه و الکترونیکی با هماهنگی های صورت گرفته از سال آینده خبر داد و گفت: سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی نیز ترسیم شده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین از انجام برخی هماهنگی ها با بورس به منظور عرضه بخشی از کالاها در بورس کالا خبر داد و افزود: دستورالعمل این کار باید از سوی سازمان بورس تهیه و ابلاغ شود.

به گفته محمدی، در 10 ماه اول امسال 1 میلیارد و 600 میلیون تومان طلا و جواهر قاچاق تعیین تکلیف و فروخته شد.