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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

بررسی مدارک خبرنگاران واجد شرایط دریافت طرح ترافیک از سه شنبه

بررسی مدارک خبرنگاران واجد شرایط دریافت طرح ترافیک از سه شنبه

قائم مقام اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران با بیان اینکه از روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه پروسه بررسی طرح ترافیک خبرنگاران کلید خواهد خورد، گفت: خبرنگاران واجد شرایط از تاریخ مذکور به مدت 10 روز فرصت دارند تا با مراجعه به این اداره کل از وضعیت دریافت آرم طرح ترافیک خود مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زمردیان بیان کرد: کار بررسی طرح ترافیک خبرنگاران رسانه های گروهی در اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران از روز سه شنبه(پس فردا) آغاز می شود. خبرنگارانی که دارای سهمیه دریافت آرم طرح ترافیک سال 92 هستند می توانند برای بررسی وضعیت خود و پیگیری موارد مرتبط از تاریخ مذکور به مدت دو روز کاری به اداره کل روابط عمومی شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت مراجعه کنند.

وی همچنین تاکید کرد، افرادی واجد شرایط تشخیص داده شده اند که ثبت نام اولیه را در سامانه Tehran.ir انجام داده و از سوی رسانه متبوع اسامی شان به این اداره کل فرستاده شده باشد.

زمردیان همچنین افزود: خبرنگارانی که مطابق سهمیه درنظر گرفته شده برای رسانه متبوع شان به این اداره کل معرفی شده اند، می توانند طی هفته آتی با مراجعه به سامانه Tehran.ir از آخرین وضعیت سهمیه خود مطلع شده و در صورت تایید، مراحل دریافت آرم طرح ترافیک سال 92 را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر دنبال کنند.

کد مطلب 1807312

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