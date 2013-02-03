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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

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نمایشگاه اهداء کتاب در طرقبه شاندیز آغاز به کار کرد

نمایشگاه اهداء کتاب در طرقبه شاندیز آغاز به کار کرد

طرقبه - خبرگزاری مهر: مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طرقبه شاندیز از برگزاری نمایشگاه اهداء کتاب ویژه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی این شهرستان خبر داد.

صدرا مذهب یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و تهیه کتاب با بیش از 100عنوان از امروز تا 22 بهمن ماه سال جاری این نمایشگاه برگزار می شود که ارزش ریالی این کتب 600 میلیون ریال و نحوه اهدا با پر کردن فرم درخواست صورت می گیرد.

مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طرقبه شاندیز با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه پایین بودن سرانه مطالعه کتاب، افزایش سرانه مطالعه را عامل مهمی برای پیشرفت جامعه دانست.

یوسفی گفت: امروز پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در سراسر دنیا مشهود است و بیداری اسلامی در سطح جهان، ایجاد آزادی‌های معنوی و توسعه علمی کشور، حاصل تلاش‌های فجرآفرینان این مرز و بوم بوده است.

وی تصریح کرد: نهادهای فرهنگی طرقبه و شاندیز می توانند با مراجعه حضوری به محل نمایشگاه که در ساختمان اداری فرمانداری شهرستان است نسبت به تحویل گرفتن کتب در خواستی اقدام کنند.

مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طرقبه شاندیز با بیان اینکه هدف اصلی در تشکیل نمایشگاه‌های کتاب اشاعه فرهنگ مطالعه است، افزود: نمایشگاه کتاب طرقبه شاندیز یک اتفاق بزرگ فرهنگی در شهرستان است و با توجه به همزمانی ایام دهه فجر و نمایشگاه کتاب، تلاش شده برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در محل نمایشگاه معرف نشاط پرشور مردم طرقبه و شاندیز نیز باشد.
 

کد مطلب 1807314

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