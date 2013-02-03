نمایشگاه اهداء کتاب در طرقبه شاندیز آغاز به کار کرد

صدرا مذهب یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و تهیه کتاب با بیش از 100عنوان از امروز تا 22 بهمن ماه سال جاری این نمایشگاه برگزار می شود که ارزش ریالی این کتب 600 میلیون ریال و نحوه اهدا با پر کردن فرم درخواست صورت می گیرد.



مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طرقبه شاندیز با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه پایین بودن سرانه مطالعه کتاب، افزایش سرانه مطالعه را عامل مهمی برای پیشرفت جامعه دانست.



یوسفی گفت: امروز پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در سراسر دنیا مشهود است و بیداری اسلامی در سطح جهان، ایجاد آزادی‌های معنوی و توسعه علمی کشور، حاصل تلاش‌های فجرآفرینان این مرز و بوم بوده است.



وی تصریح کرد: نهادهای فرهنگی طرقبه و شاندیز می توانند با مراجعه حضوری به محل نمایشگاه که در ساختمان اداری فرمانداری شهرستان است نسبت به تحویل گرفتن کتب در خواستی اقدام کنند.



مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طرقبه شاندیز با بیان اینکه هدف اصلی در تشکیل نمایشگاه‌های کتاب اشاعه فرهنگ مطالعه است، افزود: نمایشگاه کتاب طرقبه شاندیز یک اتفاق بزرگ فرهنگی در شهرستان است و با توجه به همزمانی ایام دهه فجر و نمایشگاه کتاب، تلاش شده برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در محل نمایشگاه معرف نشاط پرشور مردم طرقبه و شاندیز نیز باشد.

