حضور پرشکوه در راهپیمایی 22 بهمن مشتی کوبنده به دهان دشمنان نظام است

حجت الاسلام محمد علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های دهه فجر اظهار داشت: نماز کلید بهشت است و کسانی در آخرت دچار مشکل می شوند در نماز خود کوتاهی می کنند.

وی افزود: برگزاری مراسم دهه فجر در شهرستان بم با شکوه و عظمت در حال برگزاری است.

این مسئول بیان داشت: ستاد دهه فجر شهرستان بم هر سال برنامه ها را با هماهنگی مسئولان انجام داده است و امسال نیز با توجه به اینکه دشمنان تبلیغات خود را بر علیه نظام و انقلاب آغاز نمودند باید با حضور یکپارچه در مراسمات در این ایام جواب کوبنده ای به آنا بدهیم.

وی گفت: در خصوص برنامه ها با مسئولین بحث و تبادل نظر انجام شده و امید می رود این برنامه ها با شکوه هرچه بیشتر در این شهرستان برگزار شوند.