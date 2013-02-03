خوزستان قابلیتهای فراوانی در محیط زیست دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا لاهیجان زاده پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین همایش معاونین محیط زیست کشور که با نماینده 31 از استانهای سراسر کشور در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان از حیث دارا بودن محیط های زیستی، قابلیت های فراوانی بالایی دارد.

وی تصریح کرد: در استان خوزستان به علت وجود اقلیم خاص منطقه ای، تالابهای فراوانی وجود دارد که از جمله آنها می توان به تالاب هورالعظیم و شادگان اشاره کرد و همچنین بعضی از تالابهای بخش جنوبی به دریا منتهی می شوند.



مدیر کل سازمان محیط زیست استان خوزستان گفت: در بخش شمالی استان، در ارتفاعات کوه های زاگرس این موقع از سال پوشیده از برف است در حالیکه در بخش جنوبی استان در شهرهای آبادان و خرمشهر در حال حاضر هوای بهاری دارد و این اختلاف اقلیم ها در استان خوزستان باعث به وجود آمدن پوشش جنگلی خاص در کوه های زاگرس شده است.



لاهیجان زاده با بیان اینکه خوزستان داری پنج رودخانه مهم در کشور است، گفت: به علت وجود این رودخانه ها استان خوزستان از لحاظ دارا بودن زمینهای حاصلخیز مناسب کشاورزی پتانسیل بالایی دارد، ولی یکی از جنبه های منفی این مسئله بحث زمین خواری است که استان خوزستان بعد از استان تهران دومین جایگاه را از این لحاظ داراست.



مدیر کل سازمان محیط زیست استان خوزستان افزود: در چهار سال گذشته پنج همایش کشوری محیط زیست برگزار شده که سه مورد از این همایشها به میزبانی استان خوزستان بوده است و استان خوزستان این توانای و قابلیت را دارد که به عنوان دبیر خانه فعال این سازمان باشد و با همکاری سایر استانها و نهاد ها مسائل و مشکلاتی که گریبا نگیر محیط زیست کشور است را برطرف کنیم.