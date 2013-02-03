وظایف دانشگاه فرهنگیان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش محبی نیا روز یکشنبه در آیین افتتاح دانشگاه فرهنگیان با بیان این مطلب گفت: امروز شاهد جشن گرفتن جذب دانشجویان در 16 رشته در دانشگاهی هستیم که حاصل سه سال تلاش پی در پی فرهنگیان و اساتید است.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان از نسل دانشگاه پیشتاز، نوین و تربیت محور است که برای تامین و تربیت منابع انسانی آموزش و پرورش در ترویج علم است.

به گفته محبی نیا این دانشگاه در صدد شکوفایی استعدادها و فطرتهای دانشجویانی است که یا می خواهند نسل آینده را تربیت کرده و یا جذب هیات علمی شده تا معلمانی دیگر را تربیت کنند.

وی ادامه داد: هیئت علمی این دانشگاه از مدیران شایسته و تحول آفرین و باورمند به جامعه اهل جهانی هستند البته هر اندازه سرمایه گذاری برای تربیت نیروی زیر ساختی بسیار کم است که باید همواره به این موضوع توجه ویژه شود.

محبی نیا در پایان گفت: دانشگاه فرهنگیان بیش از 144 فعالیت برنامه ای مدون علمی انجام داده و قطعا این دانشگاه در اجرایی شدن سند تحول بنیادی در سالهای آینده نقش بسزایی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم حورا جنیدی فرزند معلم شهید، میثاق نامه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را قرائت کرد.