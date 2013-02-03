به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل مجتمع گازی پارس جنوبی صبح یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه توانمندی‌ها و دانش‌فنی مجتمع گازی پارس جنوبی با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: کشورهای غربی با پیروزی انقلاب تلاش خود را برای ضربه زدن به کشور ما آغاز کردند و در بحث اقتصادی شاهد بیشترین تلاش‌ها هستیم.

علی‌اکبر شعبان‌پور اضافه کرد: امروز جنگ جنگ اقتصادی است و تلاش‌های بسیار زیادی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور در دستور کار دشمنان است که در بحث صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز شاهد پیاده‌سازی این تحریم‌ها است.

وی به نقش مهم متخصصان و فرهیختگان کشور در مقابله با این تحریم‌ها و فشارها اشاره کرد و عنوان داشت: ما به عنوان فعالان این عرصه نقش بسیار مهمی در این راستا داریم و به‌ویژه در پایتخت انرژی ایران که 70 درصد منابع نفت و گاز ما در این منطقه موجود است، نقش مهمی برای مقابله با تحریم‌ها داریم.

مدیرعامل مجتمع گازی پارس جنوبی با بیان اینکه بزرگترین پتروشیمی‌های جهان در این منطقه مشغول به فعالیت هستند، افزود: تلاش داریم در شرایط تحریم توانمندی‌های خود را در این نمایشگاه معرفی کنیم و به جای اینکه این دستاوردها به صورت جزیره‌ای فعال شوند، با همکاری سایر پتروشیمی‌ها، یک نمایشگاه را به صورت مجتمع برگزار کردیم.

وی در ادامه به بیان موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و خاطرنشان ساخت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید تلاش کنیم با استفاده از اقتصاد مقاومتی، شرایط را برای پیشرفت و توسعه کشور در شرایط فشار و تحریم نیز مهیا سازیم.

شعبان‌پور به بیان دیدگاه‌های برخی از صاحب‌نظران در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: بالابردن توان داخلی برای بهبود استفاده از منابع موجود و تامین نیازها و رفع مشکلات در شرایط تحریم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی و همت مضاعف و کار مضاعف همه از نیازهای جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به همه این موارد داشته‌اند.

مدیرعامل مجتمع گازی پارس جنوبی افزود: بهره‌برداری صحیح از تاسیسات ساخته شده می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش تلفات و بالارفتن راندمان‌ کاری هر بخش شود و می‌تواند در خودکفایی و استفاده از تولیدات داخلی تاثیرزیادی داشته باشد که آموزش و افزایش توانمندی‌ نیروهای داخلی در این زمینه تاثیرگذار است.

در این نمایشگاه‌ بخش‌ها و پالایشگاه‌های مختلف مجتمع گازی پارس جنوبی دستاوردها و توانمندی‌های خود را در معرض نمایش قرار دادند.