روساي جمهور كره جنوبي، چين و روسيه در مسكو ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر روموهيون رئيس جمهوري كره جنوبي اعلام كرد كه وي امروز با همتايان چيني و روس خود در مسكو ديدارمي كند.

رو مو هيون كه به منظورشركت در مراسم شصتمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم به روسيه سفر كرده است در نظر تا دارد تا امروز و فردا با هو جين تائو رئيس جمهوري چين و ولاديمير پوتين همتاي روس خود در مورد برنامه هاي هسته اي كره شمالي بحث و تبال نظر كنند.

مطمئناً يكي از مباحثي كه در سفر به مسكو به بهانه شركت در مراسم شصتمين سالگرد جنگ جهاني دوم در حاشيه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت فعاليتهاي هسته اي كره شمالي خواهد بود. زيرا مذاكراتي كه امروز رهبران كره جنوبي، چين و روسيه در مورد اين موضوع انجام خواهند داد، با ورود جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به مسكو نيزادامه خواهد يافت. بوش در سومين مرحله از سفر خود امروز بعد از ظهر از هلند عازم مسكو خواهد شد تا در مراسم " پيروزي بزرگ" شركت كند.

گفته مي شود از مسائلي كه در دستور كار سفربوش به مسكو قرار دارد گفتگو با پوتين پيرامون برنامه هاي هسته اي كره شمالي و ايران خواهد بود.

با ايجاد وقفه اي 11 ماهه از زمان برگزاي سومين دور مذاكرات شش جانبه، اكنون تمام اعضاي شركت كننده در مذاكرات سعي مي كنند تا در ترغيب كره شمالي براي حضور در دور بعد مذاكرات شش جانبه به راه حل مشتركي دست پيدا كنند.

اين اقدامات ديپلماتيك درحالي برنامه ريزي مي گردد كه آمريكا مي گويد كوشش كره شمالي در آماده شدن براي آزمايش يك اسلحه اتمي، موجب انزواي بيشتر آن در جامعه بين المللي خواهد شد.سخنگوي كاخ سفيد اخيراگفت چنين اقدامي تحريك كننده خواهد بود.

او ياد آور شد كه مقامات آمريكائي وضع را از نزديك دنبال مي كنند و با ديگر اعضاي مذاكرات شش جانبه در باره برنامه تسليحات اتمي كره شمالي در تماس هستند.