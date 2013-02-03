دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طهماسبی صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت، کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی و فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان کوهدشت با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر اظهار داشت: امام خمینی(ره) انقلاب بزرگی را رهبری کردند که به نام دین و با اراده و علاقه مردم صورت گرفت.

وی با اشاره به ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی بیان داشت: این رژیم که مظهر استبداد بود ظلم فراوانی به مردم ایران در آن زمان کرد.

امام جمعه شهرستان کوهدشت با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: این انقلاب برای ریشه کن کردن استبداد و تامین استقلال و آزادی کشور ایران صورت گرفت.

حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب دستاوردهای فراوانی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ... در کشور شد.

وی با تاکید بر معرفی و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: در این راستا جشن های دهه فجر باید گسترده و با شکوه برگزار شود.