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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

حجت الاسلام طهماسبی:

دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید معرفی شود

دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید معرفی شود

کوهدشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان کوهدشت بر ضرورت معرفی دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طهماسبی صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت، کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی و فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان کوهدشت با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر اظهار داشت: امام خمینی(ره) انقلاب بزرگی را رهبری کردند که به نام دین و با اراده و علاقه مردم صورت گرفت.

وی با اشاره به ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی بیان داشت: این رژیم که مظهر استبداد بود ظلم فراوانی به مردم ایران در آن زمان کرد.

امام جمعه شهرستان کوهدشت با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: این انقلاب برای ریشه کن کردن استبداد و تامین استقلال و آزادی کشور ایران صورت گرفت.

حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب دستاوردهای فراوانی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ... در کشور شد.

وی با تاکید بر معرفی و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: در این راستا جشن های دهه فجر باید گسترده و با شکوه برگزار شود.

کد مطلب 1807320

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