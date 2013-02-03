به گزارش خبرنگار مهر، صباغ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران روز یکشنبه در نشست هماهنگی کمیته ترافیک راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: حضور مردم در راهپیمایی بسیار مهم است؛ چراکه اساس انقلاب مردم بوده و ما باید تسهیلاتی را برای مردم حاضر در راهپیمایی قائل شویم.

وی ادامه داد: در مراسم راهپیمایی 22 بهمن تمامی اقشار جامعه با انرژی حاضر می شوند و در این روز هر کسی با هر سلیقه فکری و جناحی شرکت می کند، ما نیز وظیفه داریم میزبان خوبی برای مردم باشیم.

به گفته صباغ ایستگاههای فرهنگی و خدماتی با مجوز در روز راهپیمایی فعالیت می کنند و اگر غرفه ای دارای مجوز نبود، دستگاه های مسئول وظیفه دارند با ما برخورد کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به صدور کارت تردد برای مراسم راهپیمایی افزود: کارت تردد خودروها صادر شده است و این خودروها می توانند از میدان صادقیه تا جایگاه ویژه تردد کنند و در غیر این صورت هیچگونه کارت تردد دیگری نداریم. ضمن اینکه کارت‌های امداد صادر شده است که در آن محل استقرار نیروهای اورژانس و آتش نشانی مشخص است و خودروهای دارای این کارت نیز امکان تردد ندارد.

وی ادامه داد: سعی کرده ایم در طول مسیر فضای متنوعی را ایجاد کنیم و غرفه های شبکه های تلویزیونی، تئاتر و برنامه های فرهنگی تعبیه شده است.

به گفته صباغ امسال با توجه به اینکه سال تولید ملی نامگذاری شده است، غرفه هایی را برای حضور کارخانه‌های داخلی در نظر گرفته ایم، تا بتوانند تولیدات خود را معرفی کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه رسانه ها سهم بزرگی در انعکاس این رویداد دارند، تصریح کرد: در مراسم امسال یک‌هزار و 200 خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی به همراه یک هزار و 500 عکاس حضور دارند. حضور دو هزار و 700 خبرنگار و عکاس باعث می شود تا این حضور میلیونی با انعکاس خوب آنها جلوه بهتری یابد.