البرز بانی جشنواره صدای عشایر ایران/تولد بره گروه عشایر البرز در روز حرکت نمادین

مجید طاهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که البرز بانی برگزاری این جشنواره است گفت: اولین جشنواره صدای عشایر ایران در نمایشگاه بین المللی ویژه ایام دهه فجر برگزار شده است.

وی تصریح کرد: این جشنواره با حضور دکتر محمد شریف ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روز گذشته در سالن میلاد افتتاح شده و تا روز 19 بهمن ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که عشایر ذخایر انقلاب هستند، افزود: این جشنواره با هدف افزایش نشاط اجتماعی در بین مردم و آشنایی بیشتر با فرهنگ عشایر برگزار شده است.



طاهری فر در ادامه گفت: حرکت کوچ عشایر از میدان ونک تهران به سمت میدان شهید چمران حرکت نمادینی بود که قبل از روز افتتاحیه انجام شد.

وی از رویداد جالبی در حرکت نمادین خبر داد و افزود: در هنگام برگزاری حرکت نمادین در میدان ونک شاهد تولد یک بره در گروه عشایر البرز بودیم که مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته بود.



مسئول اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: این جشنواره شامل غرفه های مختلفی از عشایر سطح کشور است که در این جشنواره تمامی محصولات، فرآورده ها و سوغات عشایر عرضه می شود.

وی گفت: آش، نان، حلوا، غذاهای سنتی و صنایع دستی مختلف از جمله فرآورده هایی است که در این جشنواره به چشم می خورد.



طاهری فر در ادامه افزود: غرفه های عشایر استان البرز در سالن 31،7 و در سالن 35 این جشنواره قرار گرفته است.



وی یادآور شد: عشایر استان البرز عمدتا از عشایر ساوجبلاغ، نظرآباد و منطقه مرکزی کرج در این جشنواره شرکت کرده اند.