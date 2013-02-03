752 مگاوات برق در خراسان جنوبی تولید می شود

محمدعلی ضامن در گفتگو با مهر، با بیان اینکه تولید برق در استان قبل از انقلاب 23 مگاوات بوده است، اظهارداشت: هم اکنون نیروگاه استان ظرفیت تولید 752 مگاوات برق را دارد.

وی با بیان اینکه نیروگاه های برق استان قبل از انقلاب دیزلی بوده است، افزود: این نیروگاه ها در شهرهای بیرجند، قاین و فردوس بوده است.

ضامن با اشاره به اینکه هم اکنون 99.6 درصد از جمعیت روستاهای بالای 10 خانوار استان برق دار هستند، افزود: همچنین 100 درصد جمعیت شهری استان نیز از نعمت برق برخوردار است.

وجود 1373 روستای برق دار در خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت پخش توزیع برق خراسان جنوبی همچنین تعداد روستاهای برق دار استان قبل از انقلاب را تنها پنج روستا عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون این رقم به یک هزار و 373 روستا افزایش یافته است.

ضامن با بیان اینکه تعداد مشتر کین برق استان قبل از انقلاب 16 هزار و 884 نفر بوده است، افزود: هم اکنون تعداد مشترکان به 262 هزار نفر افزایش یافته است.

ضامن با بیان اینکه خطوط انتقال و فوق توزیع برق قبل از انقلاب در استان نبوده است، عنوان کرد: هم اکنون یک هزار و 466 کیلومتر مدار شبکه 132 کیلوولت و 472 کیلومتر شبکه 400 کیلوولت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه استان از پست فوق توزیع قبل از انقلاب برخوردار نبوده است، افزود: هم اکنون 15 پست فوق توزیع برق در استان وجود دارد.

ضامن از وجود 10 هزار و 458 کیلومتر شبکه فشار متوسط و سه هزار و 888 کیلومتر شبکه فشار ضعیف در استان خبر داد.

کسب مقام دوم تلفات برقی کشور در استان

وی به تلفات برقی در استان اشاره کرد و گفت: تلفات برق در استان در حال حاضر 7.23 صدم است.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی به لحاظ تلفات بر ق رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

ضامن از بهره برداری از 83 پروژه برق رسانی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه ها 9.6 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گفته وی با بهره برداری از این پروژه ها هشت هزار و 250 خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

ضامن با اشاره به اینکه از ابتدای دولت نهم تاکنون 844 پروژه برق رسانی در استان اجرا شده است، افزود: این پروژه ها با اعتبار 530 میلیارد تومان در سطح استان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت پخش توزیع برق خراسان جنوبی شاخصترین پروژه برق رسانی استان طی این مدت را نیروگاه برق سیکل ترکیبی قاین ذکر کرد.