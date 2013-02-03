  1. جامعه
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

مراسم 22 بهمن امسال هیچ تهدید امنیتی ندارد

مراسم 22 بهمن امسال هیچ تهدید امنیتی ندارد

معاون امنیتی فرمانداری تهران گفت: براساس رصدهای انجام شده مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز به بهترین شکل ممکن در فضای آرام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرکی معاون امنیتی فرمانداری تهران روز یکشنبه در نشست کمیته ترافیک مراسم راهپیمایی 22 بهمن با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین امنیت اظهار داشت: تاکنون دو جلسه در شورای تامین برگزار شده است و براساس برآوردهای اولیه آرامش همانند سال های گذشته در مراسم امسال نیز برقرار بوده و هیچگونه تهدید و شرایط امنیتی نداریم.

وی ادامه داد: آماده برگزاری مراسم هستیم چراکه حضور پررنگ مردم باعث صیانت و تداوم نظام می شود.

به گفته شهرکی ستاد برگزاری مراسم 22 بهمن در فرمانداری فعال است و حضور مردم نیز می تواند استارتی برای حضوری پرشور در انتخابات سال 92 باشد.

کد مطلب 1807329

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