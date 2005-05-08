اكونوميست: توانايي ايرانيها در اجراي فاز دوم فرودگاه امام زير سوال است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، نشريه " اكونوميست" در آخرين شماره خود به تحليلي در خصوص افتتاح فرودگاه امام پرداخته و در اين خصوص آورده است: بسياري از ناظران خارجي ، درباره توانايي شركتهاي ايراني در اجراي فاز دوم فرودگاه امام خميني ، ترديد دارند و اين در حالي است كه تا قبل از تكميل اين فرودگاه اكثر پروازهاي بين المللي از فرودگاه قديمي ايران ( مهرآباد ) استفاده خواهند كرد.

اكونوميست همچنين ادعا كرده است كه بازگشايي مجدد فرودگاه امام خميني درهفته گذشته باهشدارهاي دولتهاي انگلستان وكانادا مبني برعدم ايمني باند فرودگاه ، لوس شده است .

اكونوميست در گزارش خود آورده است: مقامات انگليسي اذعان كرده اند كه اين هشدار ها به هيچ وجه سياسي نبوده است.

در اين گزارش با بررسي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران آمده است: در سال 2002 درست پس از تصويب قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي در ايران ، آمريكا بحث ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت واعمال تحريم عليه ايران را پيش كشيد ه است هر چند كه اين تهديد تاكنون محقق نشده است.

اكونوميست مي افزايد: جمعيت جوان ايران و ثروت غني نفتي آن بدين معني است كه ايران كماكان زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي را دارد ، اما هم اكنون سرمايه گذاري چنداني جذب ايران نشده است و ناظران خارجي نيز در اين باره با احتياط صحبت مي كنند.

براساس اين گزارش ، اكونوميست مي افزايد بسياري از ايرانيان خود را قرباني منابع غني طبيعي خود مي دانند چرا كه اين منابع غني ، باعث بي توجهي به مشكلات فراوان ساختاري اقتصاد اين كشور شده است.

اين نشريه انگليسي در پايان تلاشهاي دولت فعلي ايران براي به ارث گذاردن فرودگاهي در سطح استانداردهاي جهاني براي ايرانيان را خنده دارتوصيف كرده است.