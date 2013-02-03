نظارت بر ادارات بیشتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری با تاکید بر اینکه بحث نظارت مسأله بسیار مهمی است، افزود: نظارت در مجموعه قضایا از عملکرد مسؤلان، هزینه کرد بودجه ها، نحوه اجرایی شدن قوانین و مصوبات لازم است بنابر این مجموعه نهادهای نظارتی باید به صورت جدی ایفای وظیفه کنند.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت گفت: علاوه بر مجلس نهادهای دیگر نظارتی هستند که باید وارد این بحث شوند .

نماینده مردم بابل درمجلس با تاکید بر اینکه نظارت مجلس نقش تعیین کننده ای دارد، تصریح کرد: لازم است در بحث نظارت حسن نیت باشد، با حساسیت صورت پذیرد، بدون اغماض باشد و در راستای صیانت و دفاع از مطالبات حقه مردم انجام شود.

احداث مجتمع بزرگ ورزشی تفریحی



شهردار بابل گفت: احداث مجتمع بزرگ ورزشی تفریحی پارک نهالستان پروژه ورزشی بوده که به زودی کلنگ زنی خواهد شد.

فرهاد عسکری اظهار داشت: شهر بابل از نعمت استعدادهای بالقوه و قهرمانان متعدد ورزشی در صحنه های کشوری و بین المللی برخوردار است.

وی افزود: مدیریت شهری بابل اقدامات ارزنده ای منجمله تقدیر و حمایت از ورزشکاران ،مساعدت مالی به هیئتهای ورزشی، رسیدگی و انجام امور فرهنگی هیئت های ورزشی منجمله تبلیغات در سطح شهر بطور سالانه و همچنین افتتاح چندین پارک محله مجهز به دستگاههای ورزشی، احداث چمن مصنوعی در پارک ساحلی،احداث سالن ورزشی ویژه کارکنان شهرداری و احداث زمین فوتسال را درکارنامه خود دارد.