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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

اخبار بابل/

نظارت بر ادارات بیشتر شود

نظارت بر ادارات بیشتر شود

بابل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس خواستار افزایش نظارت دستگاههای نظارتی در ادارات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  علی اکبر ناصری با تاکید بر اینکه بحث نظارت مسأله بسیار مهمی است، افزود: نظارت در مجموعه قضایا از عملکرد مسؤلان، هزینه کرد بودجه ها، نحوه اجرایی شدن قوانین و مصوبات لازم است بنابر این مجموعه نهادهای نظارتی باید به صورت جدی ایفای وظیفه کنند.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت گفت: علاوه بر مجلس نهادهای دیگر نظارتی هستند که باید وارد این بحث شوند .

نماینده مردم بابل درمجلس با تاکید بر اینکه نظارت مجلس نقش تعیین کننده ای دارد، تصریح کرد: لازم است در بحث نظارت حسن نیت باشد، با حساسیت صورت پذیرد، بدون اغماض باشد و در راستای صیانت و دفاع از مطالبات حقه مردم انجام شود.

احداث مجتمع بزرگ ورزشی تفریحی
 
شهردار بابل گفت: احداث مجتمع بزرگ ورزشی تفریحی پارک نهالستان پروژه ورزشی بوده که به زودی کلنگ زنی خواهد شد.

فرهاد عسکری اظهار داشت: شهر بابل از نعمت استعدادهای بالقوه و  قهرمانان متعدد ورزشی در صحنه های کشوری و بین المللی برخوردار است.

وی افزود: مدیریت شهری بابل اقدامات ارزنده ای منجمله تقدیر و حمایت از ورزشکاران ،مساعدت مالی به هیئتهای ورزشی، رسیدگی و انجام امور فرهنگی هیئت های ورزشی منجمله تبلیغات در سطح شهر بطور سالانه و همچنین افتتاح چندین پارک محله مجهز به دستگاههای ورزشی، احداث چمن مصنوعی در پارک ساحلی،احداث سالن ورزشی ویژه کارکنان شهرداری و احداث زمین فوتسال را درکارنامه خود دارد.

کد مطلب 1807330

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