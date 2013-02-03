سازماندهی بیش از 20 هزار بانوی ورزشکار بیمه شده در آذربایجان غربی

شهلا مومن در گفتگو با خبرنگار مهر، مومن با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون یک سوم ورزشکاران با جمعیت بیش از 20 هزارو 718 ورزشکار بیمه شده در استان سازمان یافته است افزود: در سال گذشته بیش از 22 هزار ورزشکار بانوی بیمه شده رسمی تحت پوشش این نهاد بود.

وی تعداد تیمهای ورزشی بانوان حاضر در لیگ کشوری نسبت به سال گذشته از شش تیم به 10 تیم افزایش یافته است افزود: در حال حاضر 40 هیئت ورزشی بانوان از جمله هیئت اتومبیلرانی، اسکی، اسکیت، تکواندو، جودو، کبدی، کاراته، تنیس روی میز، تیراندازی، شنا، شطرنج، ورزشها سهگانه، هندبال، نابینایان و نجات غریق در استان فعال هستند.

مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سالجاری 13 بانوی ورزشی در رشته های مختلف عضو تیم ملی شدند اظهار داشت: این تعداد افراد در سال گذشته هشت نفر بودند.

مومن کمبود امکانات و سالنهای ورزشی، عدم وجود اسپانسر و حامی مالی برای حضور بانوان در لیگهای مختلف، دغدغه مالی بانوان، عدم وجود مربی مجرب، عدم حضور بانوان در عرصه های مختلف ورزشی به دلیل محدودیت های فرهنگی، عدم اختصاص بودجه مختص بانوان و وجود اماکن ورزشی در محدوده خارج از شهر را از مشکلات و موانع توسعه ورزش بانوان در استان عنوان کرد.

مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات ترویجی برای توسعه ورزش بانوان استان بویژه ورزش قهرمانی گفت: ارتقای سطح علمی و تخصصی مربیان و داوران، استفاده از مربیان خارجی و بکارگیری نیروی انسانی صاحب نظر، برگزاری اردوهای مختلف رشته های ورزشی، تقویت و فعالیتهای پایگاه قهرمانی و برگزاری جلسات تخصصی از اقدامات اجرایی در این راستا است.

وی با تاکید بر اینکه باید ورزش بانوان در هر دو بعد همگانی و قهرمانی مورد توجه قرار گیرد اضافه کرد: ورزش استان از توسعه بسیار خوبی در قسمت همگانی برخوردار است ولی باید با حمایت از کمیته های تخصصی همگانی تشکیل شده در بین تمامی هیئت ها ورزشی استان در زمینه ورزش قهرمانی نیز تلاش های ویژه ای صورت گیرد.

مومن در ادامه به حضور 50 درصدی بانوان در ورزش همگانی در استان اشاره کرد و افزود: ایجاد پایگاه ها و ایستگاه های صبحگاهی، توسعه رشته های روستایی، عشایری، بومی و محلی و توسعه ورزش در روستاها از اقدامات اجرایی در این راستا است.