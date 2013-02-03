نمایش "کُنار" در تماشاخانه اشراق مشهد به روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، کنار نوشته رئوف دشتی و کارگردانی محمد جهانپا در تماشاخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی به روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش با موضوع دفاع مقدس سرگذشت‌ 4زن را بازگو می‌کند که زندگی آنان در جریان آزادسازی خرمشهر دچار تغییرات فراوان شده است.

جهانپا کارگردان نمایش‌های کربلا بی شمر، عاشقستان و ترنج دارای چندین جایزه استانی و کشوری در زمینه کارگردانی و بازیگری است.

ندا محمدی، سحر رضوانی، ندا کوهی، محمد جهان‌پا و پروا محزون در این نمایش بازی می‌کنند.

همچنین آیین آغازین اجرای نمایش برای نخستین بار در تماشاخانه اشراق حوزه هنری، دوشنبه شانزدهم بهمن‌ماه با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه با اجرای نمایش کُنار آغاز می‌ شود.

میثم نویریان به عنوان طراح صحنه، سرپرست گروه؛ سید جواد رحیم‌زاده، طراح لباس؛ محبوبه سلطانی، انتخاب و تنظیم موسیقی؛ محمد بهاران، مدیر صحنه؛ شهاب افتخاری و امیر هاشمی‌نیت، منشی صحنه؛ مینا قهرمانی، طراح پوستر و بروشور؛ سینا افشار، اجرای نور؛ علی پرهیزکار و روابط عمومی؛ رضا حسن‌زاده، اجرای افکت‌های تصویری؛ کوروش خلیلی‌پور دیگر عوامل این نمایش هستند.

نمایش کُنار از 16 تا 27 بهمن‌ماه ساعت 19 در تماشاخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی واقع در میدان دکتر شریعتی اجرا خواهد شد.