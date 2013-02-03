پیشرفت های امروز حاصل تحریم ها بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سعیدی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی یادگار امام خمینی(ره) است بیان کرد: جهاد کشاورزی این نهاد با برکت با فرمان حضرت امام خمینی(ره) آغاز بکار کرد و تا امروز با سلامت، صلابت و پیشرفت توانسته آرمان های امام(ره) را تحقق بخشد.

وی گفت: اکنون با گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی روز به روز بر ارزش آن با توجه به کارآیی بالایی که در همه زمینه ها داشته است افزوده شده است.



عنوان جهاد برگرفته از قرآن کریم است



تولیت آستان مقدس قم بیان کرد: عنوان جهاد که برای جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی در نظر گرفته شده است برگرفته از قرآن کریم است.



وی ادامه داد: این امر نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران صداقت دارد و علاوه بر اینکه از عناوین اسلامی استفاده می کند دارای محتوایی اسلامی نیز است.



حجت الاسلام سعیدی گفت: خداوند در قرآن کریم از مسلمانان خواسته است که اولا جهاد کنند و ثانیا جهادشان در مسیر الهی باشد.



وی ادامه داد: در دنیا جهادهای بسیاری وجود دارد اما برخی از این جهاد ها تخریب کننده است برای مثال اکنون در کشور سوریه عده ای علیه دولت سوریه خود را تحت عنوان اسلام به کشتن می دهند که این جهادی تخریب کننده و امری تاسف بار است و تاسف بارتر نیز این است که به نام اسلام جهاد می کنند.



امام جمعه قم بیان کرد: متاسفانه برخی تمام همت خود را برای انکار اسلام بسته اند که این انحرافی بزرگ است.



بسیاری از پیشرفت ها در پرتوی تحریم ها بوده است



وی گفت: خداوند بر اساس حکمت خود گاهی بلاهایی را به مومنین وارد می کند که خداوند در پرتوی این بلاها پیشرفت هایی را برای انسان به همراه می آورد همانگونه که امروزه بسیاری از پیشرفت ها در پرتوی تحریم ها بوده است.



وی ادامه داد: تحریم ها و تهدید ها این منافع را داشت که برخی از پیشرفت ها حتی در حوزه جهادکشاورزی ناشی از این تحریم ها بوده است زیرا در دوران تحریم بسیاری از نایافته ها یافته و مشهود می شوند.