2 حلقه چاه در دشت حاجی آباد بم حفر شد

علی امیری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته دو حلقه چاه در دشت حاجی آباد حفر شد که بر اساس آخرین دبی سنجی انجام شده از چاههای فوق شاهد افت آب به میزان 23 لیتر در ثانیه نسبت به سه ماه اول سال بوده است.

امیری زاده گفت: با بهره برداری از دو حلقه چاه مذکور همچنان دچار بحران کم آبی خواهیم بود.

وی با اشاره به لزوم اجرای طرح انتقال آب سد نساء به شهر بم تصریح کرد: طرح انتقال آب از سد نسا با دبی 945 لیتر در ثانیه برای استفاده شرب آب شهرستان بم و بروات مطرح و مصوب شده است که امیدواریم با تخصیص به موقع شاهد پیشرفت سریع آن باشیم.

امیری زاده از شهروندان خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند.