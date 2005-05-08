خبرگزاري "مهر"- گروه دين و انديشه : كتاب " جستارهاي فرهنگي" اثر مهدي مهريزي مجموعه مكتوب سخنراني هاي وي در موسسه توسعه تحقيقات و توسعه علوم انساني است.

اين مجموعه شامل موضوعات ذيل است : فلسفه فقه، اهداف دين و مقاصد شريعت، ماهيت انساني قيام امام حسين (ع)، زن از ديدگاه متفكران اسلامي، اختلاف در فهم نصوص ديني.

مهريزي درباره فلسفه فقه نوشته است : فلسفه فقه موضوعي نو و ناشناخته است، از اين رو در بدو امر شايد معاني متفاوتي را در ذهن ها تداعي كند. شايد خيلي ها گمان كنند فلسفه فقه در جستجوي توجيهي براي احكام موجود در فقه اسلامي است. اما فلسفه فقه معرفتي متمايز از تفسير و تاويل احكام شريعت و ممتاز از علم فقه است و طبق تعريفي كه مطرح خواهد شد جزو فلسفه هاي مضافي است كه امروزه در كنار بسياري از علوم مطرح مي شوند. در واقع فقه به عنوان يك علم در برابر پرسش هاي اساسي و كلاني قرار مي گيرد كه خود قادر به پاسخگويي به آنها نيست . از اين رو ، به دانش قبلي نياز است كه فراتر از فقه باشد و بتواند به اين پرسش ها پاسخ دهد.