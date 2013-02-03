شهرداری شیراز در مورد طرح ترافیک وظیفه خود را انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر،علی زحمتکش ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: شهرداری تمام وظایف را در قبال اجرای طرح ترافیک انجام داده و اگر کسی از ما سوال کند چرا طرح ترافیک اجرا نمی شود پاسخ می دهیم ما کار خود را انجام داده ایم.

وی ادامه داد: شورای ترافیک باید با برپایی جلسه زمان اجرای طرح را مشخص کند و حداقل تا پایان سال طرح ترافیک اجرا شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان داشت: چند مدت پیش بنای اجرای طرح ترافیک درزمان 22 بهمن بود که سردار سجادیان به شورا اعلام کردند این طرح باید سریعتر اجرا شود اما در حال حاضر شاهد اجرا نشدن آن هستیم و امیدواریم حداقل تا پایان سال اجرا شود.

زحمتکش با اشاره به موفقیت های کشور در اعزام موجود زنده یادآور شد: جمهوری اسلامی به کمک دانشمندان و محققان خود توانسته افتخارات زیادی برای کشور به دست آورد و این روزها که روز معنویت و پایبندی به ارزش اسلامی نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: آنچه منجر به پیروزی انقلاب شد استفاده درست و برداشت بجا از قیام عاشورا بود و امروز نیز مردم به خوبی توانسته اند به پاسداشت خون شهدای انقلاب بپردازند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد: راه اندازی موزه انقلاب و استفاده از نام شهدا از اقدامات مناسب شیراز است.

زحمتکش ادامه داد: بررسی تامین پارکینگ، کمک به پلیس برای نظارت و تامین ورودی ها، و تخفیف 20 درصد عوارض در ایام دهه فجر از جمله اقدامات مورد بررسی شورای ترافیک ،فرمانداری،شهرداری و.. بوده است.