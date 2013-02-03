اجرای طرح بارش مصنوعی در تهران قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی با اعلام اینکه تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب و طرح بارورسازی ابرها در کشور از سال 1353 آغاز و تاکنون به طور ناپیوسته ادامه داشته است، گفت: مطالعه امکان سنجی باروری ابرها در هر منطقه در واقع راهکاری برای اجرای عملیات بارورسازی است، به طوری که زمان، مکان و ارتفاع میانگین تعداد پرواز برای اجرای عملیات بارورسازی را در اختیار گروه عملیاتی قرارمی دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، اظهار داشت: پیش بینی درصد افزایش بارش برای هر سامانه ابری با توجه به

خصوصیات آن در ساعاتی پیش از اجرای عملیات قابل محاسبه و تخمین است.

ارتقایی افزود: از سال 1377 تاکنون مسئله بارورسازی ابرها به صورت علمی، تحقیقاتی و کاربردی و با استفاده از فن آوری جدید توسط مرکز باروری ابرها انجام شده وهمچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت بارش ها در سال آبی جاری، بیان داشت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون حدود 125 میلیمتر بارندگی در حوزه عملکرد شرکت ثبت شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان 210

میلیمتر بود که در نتیجه بارش های امسال 40 درصد کاهش نشان می دهد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، از کاهش 100میلیون مترمکعبی آب مخازن سدهای تهران خبر داد و افزود: چنانچه در نیمه دوم سال بارندگی های مناسبی نداشته باشیم مخازن آبی و ذخایر استراتژیک استان در پایان سال دچار نقصان خواهد شد.

ارتقایی تصریح کرد: تامین آب تهران حدود 70 تا 75 درصد بر اساس ریزش های جوی و موجودی سدها است و منابع آب زیرزمینی در شرایط بحرانی بیش از 30 تا 35 درصد وضعیت تامین آب را نمی تواند عهده دار شود.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران، با اشاره به وضعیت آب و هوایی حوزه عملکرد این شرکت گفت: با وجود ریزش های جوی نرمال، به دلیل افزایش دما و در نتیجه آن کاهش ذخیره برفی مناسب با کاهش میزان آب مواجه هستیم، بنابراین

به منظور جبران آن از محل اعتبارات خشکسالی استان تهران، طرح باروری ابرها در دستور کار قرار گرفت و اقدام به عقد قرارداد با موسسه تحقیقات آب (مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها) نمودیم.

وی، هزینه اجرای طرح را بالغ بر 13 میلیارد ریال اعلام و اظهار داشت: گزارش امکان سنجی، شامل انجام مطالعات آمایش سرزمین و محاسبات آماری بخش هواشناسی و هیدرولوژی منطقه مورد مطالعه با استفاده از منابع موجود در

موسسه تحقیقات انجام شده و جمع آوری، تحلیل و تدوین داده ها نیز صورت گرفته و سپس به کارفرما تحویل شده است.

ارتقایی گفت: با توجه به کاهش 40 درصدی بارش ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته و متوسط درازمدت و همچنین آلودگی شدید هوای تهران امید است در صورت افزایش پوشش ابر در سطح استان با همکاری مناسب دستگاه های ذیربط بتوان عملیات اجرایی طرح باروری ابرها را به شکل مناسبی اجرا کرد.