کودکان کار بیشترین آسیب حوزه کودک/نبود آمار دقیق از کودکان کار اردبیل

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح بررسی و مطالعه آسیبهای اجتماعی کودک و نوجوان در استان اردبیل تصریح کرد: در مقایسه آمار جمعیتی، کودکان کار نمود بیشتری در استان دارد.

وی با بیان اینکه حمایت و هدایت کودکان در معرض آسیب وظیفه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی استان است، ادامه داد: بهزیستی استان نیز در صورت شناسایی این موارد به بررسی دقیق موضوع می پردازد.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان هم اکنون آمار دقیقی از کودکان آسیب دیده اجتماعی اردبیل در دست نیست و نمی توان در خصوص آمار آنها اظهار نظر قطعی کرد.

وی در عین حال تصریح کرد: در حال حاضر فقط می توان گفت که آمار آسیبهای کودک آزاری تحت پوشش بهزیستی زیر 10 نفر و کودکان کار زیر 50 نفر است.