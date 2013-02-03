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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

احمدیان با مهر مطرح کرد:

کودکان کار بیشترین آسیب حوزه کودک/نبود آمار دقیق از کودکان کار اردبیل

کودکان کار بیشترین آسیب حوزه کودک/نبود آمار دقیق از کودکان کار اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان اردبیل کودک آزاری و کودکان کار را دو آسیب اجتماعی مهم کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: کودکان کار، بیشترین آسیب حوزه کودک را در اردبیل به خود اختصاص داده است.

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح بررسی و مطالعه آسیبهای اجتماعی کودک و نوجوان در استان اردبیل تصریح کرد: در مقایسه آمار جمعیتی، کودکان کار نمود بیشتری در استان دارد.

وی با بیان اینکه حمایت و هدایت کودکان در معرض آسیب وظیفه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی استان است، ادامه داد: بهزیستی استان نیز در صورت شناسایی این موارد به بررسی دقیق موضوع می پردازد.
 
به گفته مدیر کل بهزیستی استان هم اکنون آمار دقیقی از کودکان آسیب دیده اجتماعی اردبیل در دست نیست و نمی توان در خصوص آمار آنها اظهار نظر قطعی کرد.
 
 
وی در عین حال تصریح کرد: در حال حاضر فقط می توان گفت که آمار آسیبهای کودک آزاری تحت پوشش بهزیستی زیر 10 نفر و کودکان کار زیر 50 نفر است.

ضعف برنامه های حمایتی کودکان آسیب دیده در اردبیل

احمدیان با بیان اینکه نزدیک به هشت هزار کودک در مهد کودک های استان اردبیل آموزش می بینند، اضافه کرد: بیشترین بازه سنی کودکان آسیب دیده اجتماعی مهد کودک ها است.

وی با انتقاد از ضعف برنامه های حمایتی کودکان آسیب دیده به تقویت همکاری دستگاههای اجرایی دخیل در این حوزه تاکید کرد.

مدیر کل بهزیستی استان افزود: به عنوان مثال نیروی انتظامی در بحث جمع آوری و حمایت روانی و معنوی موارد کودک آزاری همکاری کافی را با بهزیستی ندارد.

وی ادامه داد: برنامه های حوزه کودک و نوجوان بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد به برگزاری جلسات محدود شده و ضروری است سرمایه گذاری برای آینده سازان یک جامعه با رویکرد عملیاتی پیگیری شود.

ضرورت آموزش مهارتهای زندگی به کودکان

احمدیان همچنین از جمله خلاء های تربیتی حوزه کودک و نوجوان را ضعفهای عمده در آموزش مهارتهای زندگی به کودکان برشمرد و تاکید کرد: با وجود اهمیت این موضوع در اجرایی شدن برنامه های این حوزه آموزش و پرورش تا کنون مشارکت نداشته است.

مدیر کل بهزیستی استان تاکید کرد: در حال حاضر دستگاههای اجرایی بدون هماهنگی و همسوی با یکدیگر برنامه های آموزشی و تربیتی حوزه کودک را اجرایی می کنند که در برخی موارد مشکلاتی به وجود آورده است.

کد مطلب 1807358

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