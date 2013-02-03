کودکان کار بیشترین آسیب حوزه کودک/نبود آمار دقیق از کودکان کار اردبیل

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح بررسی و مطالعه آسیبهای اجتماعی کودک و نوجوان در استان اردبیل تصریح کرد: در مقایسه آمار جمعیتی، کودکان کار نمود بیشتری در استان دارد.
ضعف برنامه های حمایتی کودکان آسیب دیده در اردبیل
احمدیان با بیان اینکه نزدیک به هشت هزار کودک در مهد کودک های استان اردبیل آموزش می بینند، اضافه کرد: بیشترین بازه سنی کودکان آسیب دیده اجتماعی مهد کودک ها است.
وی با انتقاد از ضعف برنامه های حمایتی کودکان آسیب دیده به تقویت همکاری دستگاههای اجرایی دخیل در این حوزه تاکید کرد.
مدیر کل بهزیستی استان افزود: به عنوان مثال نیروی انتظامی در بحث جمع آوری و حمایت روانی و معنوی موارد کودک آزاری همکاری کافی را با بهزیستی ندارد.
وی ادامه داد: برنامه های حوزه کودک و نوجوان بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد به برگزاری جلسات محدود شده و ضروری است سرمایه گذاری برای آینده سازان یک جامعه با رویکرد عملیاتی پیگیری شود.
ضرورت آموزش مهارتهای زندگی به کودکان
احمدیان همچنین از جمله خلاء های تربیتی حوزه کودک و نوجوان را ضعفهای عمده در آموزش مهارتهای زندگی به کودکان برشمرد و تاکید کرد: با وجود اهمیت این موضوع در اجرایی شدن برنامه های این حوزه آموزش و پرورش تا کنون مشارکت نداشته است.
مدیر کل بهزیستی استان تاکید کرد: در حال حاضر دستگاههای اجرایی بدون هماهنگی و همسوی با یکدیگر برنامه های آموزشی و تربیتی حوزه کودک را اجرایی می کنند که در برخی موارد مشکلاتی به وجود آورده است.
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