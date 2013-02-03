نمایش زندگی بومی مردمان استان علویان در جشنواره صدای عشایر

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه های روستایی، گالش منزلها، آلاچیق سنتی و سیاه چادر مازندرانی ها برای پذیرایی از مردم پایتخت و گردشگران در جشنواره صدای عشایر برپا شده است.



وی اظهار داشت: علاقمندان می توانند برای آشنایی بیشتر با آداب و رسوم اصیل مازنی،هر روز برنامه های آیینی - سنتی و مراسمات خاص این قوم را در قالب اجرای موسیقی و آیین های نمایش در غرفه مازندان دنبال کنند.



مدیرکل گردشگری مازندران یادآور شد:کارگاه های تولید و فروش مستقیم از تولید به مصرف محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی در غرفه ای 100 متری برای بازدید و خرید محصولات دست ساز مازنی در این جشنواره آماده خدمت رسانی به علاقمندان به تولیدات وطنی و هنر ملی کشور است.



وی از انجام خدمات مشاوره سرمایه گذاری در جشنواره صدای عشایر خبر داد و گفت: در غرفه مازندران بسته های سرمایه گذاری برای ارائه علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در مازندران ارائه می شود. کارشناسان مجرب در غرفه به سئوالات احتمالی پاسخ می دهند.



فرزانه افزود: هموطنانی که در تعطیلات نوروزی قصد سفر به مازندران را دارند می توانند پکیج های مسافرتی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان مازندران را در غرفه های مازندران مطالعه کنند.



مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: از 14 تا 19 بهمن ماه همزمان با دهه مبارک فجر گالش منزل های مازندران در جشنواره ملی صدای عشایر میزبان مردم پایتخت است.



فرزانه افزود: نماد معماری و زندگی آیینی- سنتی و آداب و رسوم مازندران به صورت نمادین در غرفه ای به مساحت 450 متر به نمایش گذاشته شده است.



میهمانان گالش منزلهای مازندران در سفرهای مازنی با چای، آش و نان محلی و شیرینی های سنتی در غرفه مازندران، سالن شماره 7 سالن خلیج فارس پذیرایی می شوند.